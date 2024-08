IN ARRIVO UNA NUOVA CINQUINA DEL SIMBOLOTTO

Il Simbolotto arriva in compagnia del Lotto ad allietare la serata dei tanti appassionati dei concorsi Sisal: presto scopriremo i numeri vincenti con i relativi simboli di questo secondo appuntamento della settimana. Una cinquina in grado di cambiarvi la vita, peraltro senza aver speso alcun importo per partecipare a questa estrazione.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 agosto 2024: numeri vincenti e Jackpot

Infatti, vi ricordiamo che il gioco associato al Lotto è gratuito e opzionale, quindi per partecipare basta scegliere, quando compilate la schedina del gioco principale, la Ruota del mese, quella in promozione e che solitamente viene identificata con un simbolo, che è “S”.

Non dovete fare nient’altro, perché non ci sono cinquine da selezionare, in quanto il sistema assegna casualmente una combinazione ai giocatori, stampandola sullo scontrino di gioco del Lotto. Dunque, una volta compiuto il viaggio tra le 11 ruote, scatta la procedura per scoprire la cinquina vincente del Simbolotto.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 6 Agosto 2024

NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI E RITARDATARI

Mentre attendiamo l’uscita dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto, possiamo indagare sulle statistiche, che tra l’altro verranno aggiornate proprio dopo l’uscita della nuova combinazione fortunata. Partiamo dai simbolotti più frequenti: al primo posto c’è 18 Cerino, che di frequenze ne ha collezionate 111. Al secondo posto c’è 33 Elica, che invece ne ha accumulate 108. Sono due in più di 13 Rana, che si piazza al terzo posto, sul gradino più basso del podio. Al quarto posto c’è una coppia, formata da 12 Soldato e 3 Gatta, che vantano entrambi 104 frequenze. La top five è chiusa da 29 Diamante, per una frequenza in meno di chi lo precede.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 6 Agosto 2024

Ora è il momento dei ritardatari: al primo posto c’è proprio 29 Diamante che di assenze ne ha accumulate 45, quindi le estrazioni in cui si è fatto vedere sono più delle volte in cui non è uscito. Nel frattempo, si avvicina 31 Anguria che ha 36 assenze; sono 28 per 41 Buffone, che è al terzo posto, mentre al quarto c’è 42 Caffè con 26 assenze. In questo caso la top five è completata da 15 Ragazzo con 23 ritardi.