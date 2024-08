Si alza il sipario sui numeri e simboli vincenti del Simbolotto, i riflettori si accendono sulla cinquina fortunata e sull’estrazione che si è conclusa poco fa, perché è arrivato il momento di scoprire se è un concorso fortunato per voi. Prima di lasciarvi alla combinazione vincente, vogliamo darvi un’idea delle probabilità di vincita, che sono indicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e stabilite dal regolamento.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 6 Agosto 2024

Partiamo dal 2, le probabilità di vincita sono 1 su 12; si sale a una su 157 per quanto riguarda il 3, mentre è una su 6.109 per quanto riguarda la seconda categoria di vincita più ambita, mentre per quella più ambita la probabilità è di una su 1.221.759. Ora dovete solo capire se dalla probabilità possono arrivare delle certezze, ma per questo dovete necessariamente procedere col controllo dei numeri vincenti e dei simboli fortunati, che vi riportiamo di seguito: la Rana (13), la Mano (5), il Soldato (12), l’Ombrello (28), il Natale (25).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 3 Agosto 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Che appuntamento del Lotto sarebbe senza l’estrazione del Simbolotto? Infatti anche oggi, martedì 6 agosto 2024, si rinnova l’appuntamento con questo gioco, che ci regala una cinquina di numeri vincenti e relativi simboli proprio mentre si compie il viaggio tra le 11 ruote del gioco principale. Per stuzzicare il vostro “appetito” vi segnaliamo due notizie date da Agipronews in merito alle vincite che sono state realizzate nell’ultimo concorso.

Ad esempio, c’è stato un colpo da 21.753 euro a Napoli, proprio grazie alla cinquina. Ma la città partenopea ha fatto bis, perché sempre per una cinquina fortunata sono stati vinti anche 10.869 euro. Perché gli importi cambiano se la cinquina è la stessa? Il motivo è legato all’importo che è stato scelto per la giocata principale, quella al Lotto, infatti noi tendiamo a segnalare le possibili quote tenendo conto di una giocata da un euro, quella base.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi Sabato 3 Agosto 2024

I PREMI DEL SIMBOLOTTO: I POSSIBILI IMPORTI

Infatti, la struttura base dei premi con una giocata da un euro prevede una vincita di 10mila euro per quanto riguarda il “5”. Se centrano solo 4 simbolotti su cinque allora il discorso cambia, perché la vincita è di 50 euro, mentre con il “3” si ottengono cinque euro. Bisogna, infine, accontentarsi di 1 euro con due simbolotti indovinati. Va anche precisato che il risultato della giocata non è legato all’esito della giocata base del Lotto, ma le vincite di questo gioco si possono sommare a quelle del Simbolotto.

Ciò che dovete fare, una volta arrivato il momento dell’estrazione, è confrontare con la massima attenzione i simboli che trovate indicati sullo scontrino di gioco con quelli dell’estrazione, quindi si vince in base ai simbolotti indovinati, senza tener conto dell’ordine in cui sono stati estratti e all’importo giocato sulla ruota specifica. Tra non molto ci ritroveremo, dunque, per il momento della verità col Simbolotto…