Incredibilmente di lunedì – e ci riferiamo ovviamente alla giornata di oggi, 19 agosto 2024 – torna a farci compagnia l’estrazione del Simbolotto, in ritardo di esattamente 4 giorni visto che si tratta del recupero del concorso rinviato giovedì 15, quando gli appuntamenti con la Dea Bendata si erano presi una piccola pausa per il Ferragosto: questa settimana – dunque – le estrazioni complessive saranno ben cinque, con i classici appuntamenti (che si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato) che completeranno il lungo viaggio della fortuna.

Senza correre troppo, è importante che per ora ci soffermiamo sul concorso odierno del Simbolotto per dire a tutti voi carissimi lettori che oggi – nonostante si tratti di un appuntamento straordinario – le regole, le modalità di gioco e (ovviamente) anche i premi sono del tutto identici: partendo proprio da questi vi ricordiamo – certi che qualcuno tra voi potrebbe essere alla sua primissima esperienza – che di fianco ai 10mila euro in attesa di chi centrerà tutti e 5 i simbolini serali, ci sono altre tre categorie di vincita che vanno da un minimo (una sorta di premio di consolazione) di 1 fino ad un massimo di 50 euro!

IL SIMBOLOTTO, UN GIOCO GRATUITO ED AUTOMATICO: COME FUNZIONA E QUANTO COSTA

Ma – soprattutto se siete dei novizi – a vedere quel singolo euro in palio nel Simbolotto potrebbe sorgervi il dubbio che (come si dice) il gioco non valga la candela, supponendo che si tratti di un premio addirittura minore della vostra effettiva puntata; ma ci teniamo subito a calmare i vostri bollenti spiriti precisando (o ricordandovi) che in realtà questo concorso è completamente gratuito, viaggiano di fianco al Lotto e rappresentando una sorta di extra per tutti i giocatori sfortunati che non riusciranno a centrare neppure un ambo lottifero.

Per giocare al Simbolotto – infatti – non dovrebbe neppure piazzare una scommessa, ma basterà che (in una ricevitoria Sisal, oppure sul sito ufficiale) scommettiate almeno un paio di numeri sulla ruota Nazionale del Lotto: quest’ultima cambia ogni mese e tra meno di un paio di settimane diventerà quella palermitana; ma per individuarla vi basterà cercare la ‘S’ nell’elenco delle ruote. Piazzata la scommessa – senza neppure bisogno di selezionare nessuna opzione particolare – sulla schedina del Lotto troverete anche stampati 5 simboli che vi serviranno per scoprire se siete riusciti ad aggiudicarvi parte di quel ricco montepremi che c’è in palio!