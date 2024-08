DAL SUPERENALOTTO AL LOTTO E 10ELOTTO: L’ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Superata la prima tappa dedicata al Superenalotto (i numeri vincenti di oggi sono poco più avanti in questo stesso articolo!) alla Dea Bendata non restava altro da fare che dedicare le sue ultime energie nelle estrazioni del Lotto e del 10eLotto: in ballo ci sono ben 13 combinazioni di numeri, ma vi ricordiamo anche che per portarvi a casa qualche premio – più o meno ricco – vi basterà averne indovinati solamente una minima parte; o addirittura anche solamene uno nel caso in cui tra le scommesse lottifere abbiate scelto di puntare anche sul nuovissimi Numero Oro che (come sempre) è rappresentato dall’ultimo estratto su ognuna delle 11 ruote nazionali!

Bando alle ciance, carissimi lettori, ed augurandovi buona fortuna vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto, nella speranza che si riveleranno fortunatissimi per tutti voi!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SIMBOLOTTO

Estrazione 10eLotto n° 132 del 19/08/2024

13 – 16 – 17 – 28 – 30 – 36 – 37 – 38 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 56 – 59 – 66 – 74 – 81 – 86 – 87

NUMERO ORO: 74

DOPPIO ORO: 74 – 48

EXTRA: 03 – 04 – 11 – 23 – 31 – 32 – 40 – 41 – 52 – 54 – 57 – 61 – 64 – 75 – 77

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 132 del 19/08/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 74 48 56 32 41 CAGLIARI 87 45 30 77 23 FIRENZE 81 59 86 31 04 GENOVA 48 17 13 03 54 MILANO 66 38 03 52 64 NAPOLI 16 44 47 61 75 PALERMO 59 46 16 36 52 ROMA 37 13 54 61 01 TORINO 37 36 54 57 48 VENEZIA 28 47 11 40 44 NAZIONALE 77 27 05 38 08

IL CONCORSO DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: APERTA LA CACCIA AL JACKPOT

Le ore 20 rintoccano e con il sole che inizia a scendere oltre la linea del mare non può mancare l’attesissimo appuntamento con la Dea Bendata che ci condurrà – esattamente in questo momento – verso il jackpot del Superenalotto, per poi dedicarsi (ma ci torneremo solo quando sarà il momento giusto) anche al Lotto e al 10eLotto!

L’attesa – insomma – è finita e se siete impazienti di scoprire se oggi siete riusciti a portarvi a casa l’ambitissimo premio che vale la bellezza di 63,4 milioni di euro allora non vi resta che cercare la vostra schedina, sedervi comodi da qualche parte in cui non verrete disturbati per alcuni minuti e (nel caso vi servissero) indossare gli occhiali per dare il via ufficiala alla caccia del jackpot! I numeri vincenti di oggi sono già disponibili poco più avanti dopo questo paragrafo, ma prima di lasciarvi al delicato e divertente momento del ricontrollo ci teniamo anche – come sempre – a farvi i nostri più calorosi auguri di buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 131 del 19/08/2024

Combinazione Vincente

78 – 4 – 36 – 7 – 24 – 15

Numero Jolly

65

SUPERSTAR

85

LOTTO E SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE

Nonostante oggi – 19 agosto 2024 – sia un lunedì, in serata ci attendono delle nuovissime estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, organizzate per recuperare quel concorso rimandato lo scorso 15 agosto a causa del Ferragosto e che apriranno ufficialmente questa nuova settimana di giochi e soprattutto – almeno, speriamo – ricchissimi premi! Cambia giorno, ma le regole restano identiche e per tentare il colpaccio sottraendo qualche ricco bottino alla Dea Bendata voi carissimi giocatori e lettori dovete piazzare le vostre scommesse entro il limite massimo delle 19:30, con la corsa dei numeri vincenti ci si terrà una mezz’oretta dopo.

Visto che per tutta la scorsa settimana non vi abbiamo potuto parlare di premi, ora ci preme tornare un attimo indietro per il classico bollettino delle vincite che ci parla – nel Lotto – di oltre 5,7 milioni vinti in tutto il nostro paese: in cima alla classifica di sabato scorso si piazza la Sicilia, titolare di tre vincite da più di 80mila euro totali; seguita ad una buona distanza dal Piemonte con i suoi due premi che – nuovamente in totale – hanno sfiorato i 70mila!

Giornate – sempre quelle di venerdì e sabato scorsi – particolarmente fortunate anche per il 10eLotto che ha assegnato un ottimo bottino da 50mila euro nell’udinese (con la combinazione da 9 e il Numero Oro) e ben 2 premi da 20mila vinti tra Perugia e Roma: il totale dei premi ha superato la soglia dei 10 milioni di euro in una sola giornata.

DOPO UNA SETTIMANA SFORTUNATA NEL SUPERENALOTTO, IL JACKPOT SALE AD OLTRE 63 MILIONI DI EURO

Ma mentre il Lotto e il 10eLotto tra venerdì e sabato hanno fatto felici non pochi giocatori in tutto il nostro bellissimo territorio, lo stesso non possiamo (purtroppo) dirlo per il Superenalotto che conserva ancora intatto il suo ricchissimo jackpot e sabato ha faticato a superare la soglia totale dei 3,5 milioni di euro vinti in tutta Italia: i più fortunati – non a caso – sono stati quei cinque giocatori che hanno vinto tra i 33 e i 36mila euro con le combinazioni da 5 e a 4 Stella; mentre la buona notizia per tutti voi carissimi lettori che vi preparate a piazzare la vostra scommessa oggi è che il jackpot in palio varrà oggi ben 63,4 milioni di euro!

DAI PICCOLI PANDA GIGANTI CINESI LO SPUNTO DELLA SMORFIA NAPOLETANA

La fortuna è pronta a fare capolino nella vostra vita – carissimi lettori – con le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ma prima di dare il via alla lunga attesa che ci attende da qui alle 20 in punto, ci teniamo anche a fare tappa nella Smorfia Napoletana, lasciandovi un paio di consigli sui numeri che potreste (tra oggi, domani e uno degli altri tre concorsi settimanali) usare nelle vostre schedine!

La notizia da cui partiamo è la tenerissima nascita nello zoo di Hong Kong di due minuscoli cuccioli di panda gigante, dati alla luce a Ferragosto dalla più anziana mamma-panda al mondo: i primi tre numeri smorifeschi non possono che essere il 90, il 2 e il 24, associati alle parole ‘cuccioli di panda gigante’ e con il 30 della nascita, il 6 e il 21 (ovvero ‘maschio’ e ‘femmina’, come i due neonati) uniti al 19 dell’età della madre e al 15 per il giorno del compleanno, avremo ottenuto ben 8 numeri pronti a diventare milionari!