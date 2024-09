Eccoci tornati poco dopo lo scoccare delle ore 20 per portare all’attenzione di tutti voi carissimi lettori i cinque simboli vincenti di oggi del Simbolotto che rappresentano un pochino la chiusura di un cerchio che la Dea Bendata ha aperto pochi minuti fa con l’estrazione del Superenalotto (la trovate sempre su queste pagine in un altro articolo apposito), sempre seguita da quella del Lotto e da quella del 10eLotto!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 7 Settembre 2024

Soffermandoci sul gioco protagonista di questo articolo, vi ricordiamo che oggi l’attenzione è tutta incentrata sulla ruota lottifera palermitana e che – come sempre, ma è sempre meglio ribadirlo a scanso di equivoci – potreste arrivare a vincere la bellezza di 10mila euro resi ancora più ricchi dal fatto che per portarveli a casa non avete speso neppure un centesimo! Dato che le luci si stanno spegnendo e la giornata sta giungendo al termine, vi lasciamo immediatamente i simboli (ed ovviamente i rispettivi numeri) vincenti del Simbolotto di oggi, sabato 7 settembre 2024, che sono: Balestra (22), Ragazzo (15), Baule (14), Rondine (45), Piano (37).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 6 Settembre 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Il Simbolotto è pronto a donare un’altra volta i suoi ricchi premi a tutti voi carissimi lettori e giocatori che proprio oggi – ovviamente sabato 7 settembre 2024 – si appresta ad aprire e chiudere l’ultimo concorso di questa primissima settimana settembrina: come sempre in palio per tutti voi ci saranno ben 4 ricchi premi a partire da quel massimo fissato a ben 10mila euro, accompagnati nel loro viaggio dagli altri bottini variabili tra i 50 euro e quel singolo euro di consolazione; mentre dal conto vostro le regole per partecipare saranno semplicissime e alla portata anche di chiunque scopra oggi per la prima volta dell’esistenza di questo gioco!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 6 Settembre 2024

Soffermandoci proprio sulle regole del Simbolotto – infatti – vi diciamo che dovrete innanzitutto (e per certi versi esclusivamente, ma ve lo spiegheremo meglio a breve!) giocarvi da un minimo di 2 ad un massimo di 5 numeri a vostra scelta nel Lotto: questo è un requisito fondamentale e che vi farà immediatamente accedere anche all’estrazione basata sui simbolini, ma a patto che tra le 11 ruote nazionali scegliate quella di Palermo, o – per dirla in un altro modo – quella promozionale che varia di mese in mese.

REGOLE E PREMI DEL SIMBOLOTTO: QUANTO COSTA E COME FUNZIONA LA VINCITA RISPETTO AL LOTTO

Dicevamo prima che giocare al Lotto sarà l’unico requisito per partecipare anche al Simbolotto, ed infatti una volta registrata la vostra scommessa lottifera il sistema vi assegnerà anche cinque simbolotti gratuitamente: l’aspetto (per certi veri) negativo è che non potrete sceglierveli autonomamente magari puntando su quelli che più vi stanno simpatici, ma si tratterà di un’assegnazione del tutto casuale – oltre che, appunto, automatica – ed immodificabile; ma d’altro canto potrete sempre giocare altre combinazioni nel Lotto per ricevere altre cinquine simbolottifere, massimizzando così le possibilità di averne almeno un paio di vincenti!

Manca da dire un’ultimissima cosa perché essendo che il Simbolotto è associato al Lotto potreste anche pensare che per vincere un qualche premio dovrete vincere anche con la combinazione lottifera; ma la realtà è diversa perché seppur siano giochi collegati e subordinati l’uno all’altro, i premi sono del tutto indipendenti: in altre parole le opportunità di vincita sono doppie, a totale beneficio di chi tra voi carissimi lettori spera di poter sbancare il lunario grazie alla Dea Bendata!