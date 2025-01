Siamo giunti al cospetto di un nuovissimo appuntamento con il Simbolotto che attorno alle ore 20:00 (occorrerà innanzitutto attendere quei pochi minuti che ci vogliono per sorteggiare tutte ed 11 le combinazioni vincenti del Lotto) ci permetterà di scoprire una nuova e sempre fresca cinquina di simboli vincenti che potrebbe farvi vincere – carissimi ed affezionati lettori – uno dei tantissimi e ricchi premi in palio: come abbiamo appena detto, l’estrazione del Simbolotto si terrà pochi minuti dopo le ore 20 (ma ovviamente per comodità potrete seguirla assieme a noi in diretta scoprendo subito senza fatica i simbolotti vincenti di questa sera!), ma al contempo affinché la vostra giocata sia validata per il concorso serale dovrete piazzare la vostra scommessa entro – e, ci raccomandiamo, non oltre – le ore 19:30!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 14 gennaio 2025: numeri vincenti e jackpot

LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI: COSA OCCORRE SAPERE PER PIAZZARE UNA SCOMMESSA

Fermo restando che se avete già la vostra schedina del Simbolotto pronta per in controllo e la scoperta dell’eventuale premio che potreste esservi aggiudicati in mano possiamo tranquillamente darci appuntamento al sorteggio di questa sera (tenete aperto o salvatevi l’articolo, così non lo perdete di vista!), se ancora aveste dei dubbi su come fare a piazzare una scommessa restate con noi che vi ripetiamo le pochissime e semplicissime regole: la prima è che per questo gioco occorrerà innanzitutto piazzare una scommessa nel Lotto stando solamente attenti a scegliere la giusta ruota che – per ora – è quella di Bari e si può riconoscere grazie alle piccola ‘s’ riportata vicino al nome della città.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 11 Gennaio 2025

In questo caso potrete liberamente puntare una qualsiasi cifra tra 1 e 200 euro, scegliendo quanti numeri vorrete entro un limite (ovviamente massimo!) di 10 e vedrete automaticamente convalidata anche la vostra giocata al Simbolotto: l’aspetto positivo è che non dovrete pagare maggiorazioni, ma quello negativo è che sarà il sistema a scegliere una cinquina per voi senza darvi in nessun caso la possibilità di modificarla.