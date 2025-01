Come sempre di martedì, anche oggi – giorno 14 di gennaio 2025 – torneranno ad inaugurare una nuovissima settimana pregna di estrazioni e (potenzialmente) premi decisamente ricchi il Lotto sempre accompagnato dal 10eLotto e dall’immancabile Superenalotto che continua – per ora ve lo anticipiamo, ma poi ci torneremo nel dettaglio – a conservare del tutto intatto il suo milionario jackpot: nel caso non lo sapeste, tenete a mente che i sorteggi dell’allegra combriccola di concorsi si terranno tutti e tre a partire dalle ore 20 in punto, intrattenendoci per una manciata di minuti dopo i quali potrete già iniziare a ragionare su come fare per incassare il vostro meritato premio!

La scorsa settimana di estrazioni si è conclusa – purtroppo – con due giornate nelle quali sembra che la Dea Bendata abbia preferito tenere ben stretti a sé i suoi ricchissimi premi, tanto che i bottini più alti vinti (che sono stati comunque in totale quattro identici assegnati tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio) hanno raggiunto la soglia dei 25mila euro senza che nessuno sia riuscito a superarla; mentre anche nel 10eLotto pur in presenza di un singolo (decisamente interessante) premio da 60mila euro vinto a Matera, nessuno degli altri fortunati vincitori è riuscito a superare la soglia dei 20mila vinti – ironicamente – da quattro differenti giocatori.

—

Superenalotto n. 8 del 14/1/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 8 del 14/1/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 8 del 14/1/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

SI APRE LA SETTIMANA DEL SUPERENALOTTO: ANCORA INTATTO IL JACKPOT MILIONARIO

Un copione – quello che abbiamo appena visto – che si ripete anche del tutto identico guardando ai risultati dell’estrazione di sabato 11 del Superenalotto che a fronte di più di 909mila vincite per un totale complessivo di oltre 5,3 milioni di euro assegnati, nei migliori dei casi ha raggiunto cifre che oscillavano tra i 13mila e i 16mila euro vinti a vario titolo da chi è riuscito a centrare (nel primo caso) i punti 4 Stella e (nel secondo caso) i punti da 5, mentre tutti gli altri vincitori non hanno superato la soglia dei 1.189 euro; ma la buona notizia è che ad un concorso sfortunato corrisponde anche sempre una crescita del jackpot in palio nell’appuntamento successivo ed infatti – non a caso – oggi quell’incredibile premio potrebbe farvi vincere la bellezza di 58,5 milioni di euro!

VIAGGIO IN RUSSIA CON LA SMORFIA NAPOLETANA: LA MARATONA PIÙ FREDDA AL MONDO

Non manca nel nostro appello settimanale dedicato a Lotto, 10eLotto e Superenalotto neppure la sempre attesa parentesi che riserviamo alla Smorfia Napoletana che tra una notizia simpatica e l’altra oggi ci porta nella regione artica russa di Sacha dove si è appena tenuto un famoso appuntamento sportivo: parliamo della maratona (7) più fredda (32) al mondo che riunisce proprio nella Siberia (56) russa (14) decine di atleti (89) e maratoneti (30) per misurarsi con un lungo tracciato tra ghiaccio (4) e foreste (60) con temperature che si attestano sempre al di sotto del -50 gradi centigradi.