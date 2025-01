IN ARRIVO LA QUINTA SUPER VINCITA AL SIMBOLOTTO?

Sono tante le sorprese che può regalarci il Simbolotto oggi, sabato 11 gennaio 2025, con la sua nuova estrazione di numeri e simboli vincenti, tante quante le vincite importanti che si possono realizzare. Basti pensare a quanto accaduto qualche giorno fa, quando ha fatto festa la Puglia con una vincita di 15mila euro. Vi starete sicuramente chiedendo perché è stata superiore a 10mila euro. Ebbene, quella è la vincita massima che si può ottenere con una giocata fatta al Lotto da un euro, ma nel caso del colpo a Monteroni di Lecce, per la schedina sono stati spesi 1,5 euro, di conseguenza il 5 ha avuto un valore superiore.

Con questa vincita, se teniamo conto di quanto accaduto da quando è stato lanciato tale gioco, le cinquine sono state indovinate 353 volte, mentre quella che vi abbiamo riportato poco fa è la quarta vincita solo per quanto riguarda questo nuovo anno. Oggi potreste dare un’altra scossa e incrementare il contatore delle vincite, a patto di centrare tutta la cinquina del Simbolotto.

LE STATISTICHE: DAI FREQUENTI AI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Vi accompagniamo verso il nuovo appuntamento del Simbolotto in programma tra non molto insieme alle statistiche, partendo dai numeri e simboli che si sono fatti vedere con maggiore frequenza. Al primo posto c’è 33 Elica, che ne ha accumulate 122 finora, ma non può star tranquillo con il suo primato, perché al secondo posto c’è 29 Diamante che invece ne ha collezionate 119.

A sua volta, è davanti a una strana coppia, quella formata da 18 Cerino e 13 Rana che di frequenze ne hanno totalizzate 117, una in più di 7 Vaso. A completare la top five un tris, quello formato da 3 Gatta, 11 Topi e 12 Soldato con 112 frequenze.

Ora ci concentriamo sui ritardatari, con il 27 Scala al primo posto per le sue 33 assenze, mentre sono 27 per 12 Soldato. Sul gradino più basso del podio c’è 35 Uccello con 20 ritardi, uno in più di 25 Natale. La top five in questo caso viene completata da 40 Quadro e 39 Forbici con i loro 16 ritardi.