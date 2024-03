Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 19 marzo 2024: i simboli vincenti

LOTTO, ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI: IN ARRIVO LA CINQUINA VINCENTE

Il giro di boa del mese è arrivato e con una nuova settimana voliamo verso l’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 19 marzo 2024. Gli occhi ancora per qualche giorno sono focalizzati su quello che accade sulla ruota di Firenze del Lotto, il concorso a cui questo è associato. Per partecipare infatti è indispensabile giocare una schedina di questo giorno sulla ruota in questione. Di conseguenza, verranno automaticamente assegnati alla giocata cinque simboli casuali tra i quarantacinque disponibili. È importante sottolineare che non è possibile sceglierli.

La speranza successivamente è quella che i simboli presenti nella propria schedina siano corrispondenti a quelli estratti durante il sorteggio che avviene a Roma, completamente o almeno parzialmente. Nel primo caso il fortunato giocatore si aggiudica 10.000 euro, nel secondo ci sono alcuni premi di consolazione che vanno da 2 euro a 50 euro.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: DIAMO UNO SGUARDO AI NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa di scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 19 marzo, possiamo andare a vedere cosa è successo in quella precedente e come sono cambiate le statistiche di questo concorso. I simboli estratti sono stati il Cerino (18), l’Anguria (31), i Funghi (43), il Cacio (30) e la Rondine (45). Una cinquina che ha confermato come il Cerino (18) sia il dominatore indiscusso della classifica dei frequenti, essendo salito adesso a quota 101. Dietro ci sono ancora il Diamante (29) a quota 99 e l’Elica (33) a quota 97.

La classifica dei ritardatari invece non è cambiata di molto. In testa c’è ancora La Culla (9) con 33 assenze, inseguita da La Festa a quota 32. A chiudere il podio, ben distante, è La Sfortuna (17) con un ritardo di 27 estrazioni. È da capire come i quarantacinque simboli a disposizione si combineranno nella estrazione odierna e se ci saranno delle novità.











