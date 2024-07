SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 2 Luglio 2024

Le ore 20 passate, il Lotto ha concluso il suo lungo viaggio nazionale e non resta che scoprire cosa è successo nell’estrazione del Simbolotto e – soprattutto – se nel nostro Bel Paese c’è qualche nuovo vincitore che è riuscito a mettere la mani sui ricchi premi in palio! Prima di entrare nel vivo del concorso ci teniamo a ricordarvi che in totale i premi che potreste portarvi a casa sono ben 4, dal massimo (di cui vi abbiamo parlato poche righe più sotto) di 10mila euro fino ad un piccolissimo premio di consolazione di appena 1 euro; ovviamene associati a quanti tre i 5 simboli che vedremo a brevissimo avete indovinato.

Se il concorso non fosse stato fortunato, non disperatevi e ricordatevi – innanzitutto – che non ci avete sprecato neppure un centesimo e – secondariamente – che giovedì (ma anche venerdì o sabato) potrete tentare una seconda volta! Augurandovi un sentitissimo buona fortuna, passiamo subito la parola ai numeri vincenti del Simbolotto di oggi, che sono: l’Italia (1), il Baule (14), l’Uccello (35), la Risata (19), il Cacio (30).

Si apre un nuovo mese – ovviamente quello di luglio – e come sempre a fare gli onori di casa troviamo la Dea Bendata che apre oggi una nuova settimana di concorsi del Simbolotto: l’appuntamento odierno (è bene ricordarlo a tutti voi cari lettori che siete alla vostra prima esperienza) è solamente il primo di altri 3 che si susseguiranno rapidi da qui a sabato; per poi ripetersi immancabili la prossima settimana! L’attesa è tantissima, soprattutto perché il mese di giugno non si è rivelato particolarmente fortunato e – seppur ovviamente i premi non sono affatto mancati -, la speranza è che oggi il Simbolotto dia il via ad un mese ricchissimo e pienissimo di opportunità!

Se vi steste chiedendo cosa dovete fare per cercare di conquistare una fetta della torta di premi che porta con sé la Dea Bendata, la riposta è semplicissima: andate in una qualsiasi ricevitoria Sisal, oppure sul sito o anche sulla comoda app MyLotteries, cercate nell’elenco di decine e decine di giochi il Lotto (sì: non ci siamo sbagliati, intendiamo proprio il Lotto!) e tre le 11 ruote scegliete quella associata al Simbolotto; che – ve lo anticipiamo noi – questo mese sarà quella Nazionale. A quel punto basta scegliere un paio di numeri, pagare il consueto euro e aspettare con trepidante attesa fino alle ore 20 di questa sera!

IL SIMBOLOTTO CON IL LOTTO: COME FUNZIONA LA SCOMMESSA E QUANTO SI VINCE

Rimanendo ancora un attimo nel tema delle regole del Simbolotto, se foste dei novizi quasi certamente vi chiederete quando e come dovrete scegliere i vostri simbolini fortunati per partecipare al concorso; e in questo caso vi risponderemmo ‘mai’. Vi chiedere il perché? Semplice: a scegliere la cinquina di simboli sarà il sistema, sorteggiandoli a caso tra i 45 disponibili e riportandoveli tutti – colorati e simpatici – sotto alla schedina lottifera. L’ultima (ovvia) domanda che potrebbe venirvi sul Simbolotto è – quasi certamente – quanto vi costerà e qui veniamo alla notizia migliore di tutte: nulla, perché è un concorso aggiuntivo del tutto gratuito!

Ma se è gratis ed associato al Lotto, allora i premi in palio si possono riscuotere solo vincendo la scommessa ‘principale’? Anche in questo caso la risposta è (fortunatamente) negativa perché i due giochi pur viaggiando assieme sulla strada della Dea Bendata sono slegati dal punto di vista dei premi: se indovinaste tutti e 5 i simboli del Simbolotto e nessuno dei numeri del Lotto vincereste in ogni caso la bellezza di 10mila euro; ma nel caso in cui indoviniate anche la scommessa lottifera allora al premio si dovrebbe aggiungere anche la quota di quest’altro gioco!











