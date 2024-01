SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 23 gennaio 2024

SIMBOLOTTO: L’ESITO DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Non c’è più tempo da attendere prima di scoprire l’esito della prima estrazione di questa settimana per quel che concerne il Simbolotto: i simboli e numeri vincenti di oggi, martedì 23 gennaio 2024, sono stati estratti proprio in questo momento. In tantissimi li stavano aspettando e sono trepidanti per la scoperta: avranno vinto?. Se ciò non dovesse accadere, ci sono ancora tanti appuntamenti in programma in questo nuovo anno. Il concorso, abbinato al Lotto e per ora in particolare alla ruota di Bari, permette di portarsi a casa cifre considerevoli con una spesa sostanzialmente nulla. Prima di andare ai simboli estratti, sveliamo quali sono allora i premi.

Chi indovina tutta la combinazione si aggiudica 10 mila euro. Per coloro che riescono a centrare 4 numeri ci sono invece in palio 50 euro. Infine, premi di consolazione di 5 euro per coloro che realizzano il 3 e di 1 euro per coloro che riescono a trovarne 2 dei 5. Non resta allora che andare a vedere tutti i simboli e i numeri vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi e controllare una eventuale vincita. Come? Le modalità sono molto semplici. È sufficiente comparare con attenzione il contenuto della vostra schedina con quello decretato dall’urna. Ecco quindi l’esito del sorteggio: 40 quadro, 2 mela, 5 mano, 4 maiale, 11 topi.

SIMBOLOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI MARTEDì 23 GENNAIO 2024: SETTIMANA FORTUNATA?

È il momento del primo appuntamento della settimana con l’estrazione del Simbolotto, il concorso che va di pari passo con il Lotto, che si svolgerà nella giornata di oggi, martedì 23 gennaio 2024. Il gioco in questione piace a tanti, soprattutto a coloro che sperano di conquistare premi importanti con un investimento piccolissimo. Il massimo riconoscimento infatti è di 10 mila euro, ma ce ne sono anche tanti altri di consolazione. Per partecipare è necessario giocare una schedina del Lotto nella ruota abbinata al mese in corso: adesso è quella di Bari. Dopo l’estrazione delle undici ruote, sarà estratta casualmente anche una combinazione di cinque simboli vincenti. Se tutti corrispondono a quelli illustrati nella schedina, il giocatore vince la somma più alta, mentre se la corrispondenza è parziale vince i restanti piccoli premi. Per verificare la vincita è dunque sufficiente confrontare i simboli.

È importante ricordare che l’assegnazione dei simboli è del tutto casuale, per cui non è possibile scegliere i propri preferiti come invece accade con il Lotto. Nonostante ciò, in vista dell’estrazione di oggi del Simbolotto, può essere comunque interessante dare uno sguardo alle statistiche, che ci rivelano quali sono i ritardatari e i frequenti di questo concorso. La classifica nel primo caso vede sul podio La Prigione (44) con 39 assenze, seguita da Il Lupo (21) con 38 assenze e da Il Maiale (4) con 20 assenze. La classifica nel secondo caso invece ha tra i primi tre Il Cerino (18) con 96 apparizioni, Il Diamante (29) con 93 apparizioni e in combo La Gatta (3) e Il Soldato (12), entrambi a quota 92. Ma tutto può cambiare tra poche ore!

