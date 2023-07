Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 22 luglio 2023: i simboli vincenti

Nuova estrazione del Simbolotto oggi, sabato 22 luglio 2023. Durante l’estrazione del Lotto ci sarà il tradizionale spazio per il suo gioco abbinato. Quindi, i riflettori non saranno puntati solo sul viaggio tra le undici ruote. Ma avete effettuato la vostra giocata per la serata odierna? A tal proposito, cogliamo subito l’occasione per ricordare come si gioca. Per ogni giocata al Lotto effettuata sulla ruota in promozione, che cambia ogni mese secondo un calendario (a luglio è la Nazionale), viene assegnata in maniera gratuita e automatica una combinazione casuale, che viene stampata sullo scontrino.

Quindi, non dovete né spendere altro rispetto alla somma usata per giocare al Lotto né scegliere i numeri e simboli da giocare. Una volta in possesso della vostra giocata, non dovete fare altro che aspettare l’estrazione del Simbolotto per scoprire se avete vinto. Dovrete confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti: si vince in base a quanti ne indovinate, a prescindere dall’ordine di estrazione e sull’importo giocato al Lotto.

SIMBOLI E NUMERI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

In attesa dei simboli e numeri vincenti del Simbolotto, approfondiamo il tema delle statistiche, soffermandoci sui ritardatari. Al primo posto di questa classifica c’è 16 Naso, che svetta con i suoi 41 ritardi. Alle sue spalle c’è 6 Luna che invece di assenze ne ha accumulate 38 e così si piazza al secondo posto. Al terzo c’è 23 Amo, che con i suoi 29 ritardi è al terzo posto. Fuori dal podio c’è 39 Forbici che è a quota 23 ritardi, una in più di 15 Ragazzo. A sua volta, questo simbolotto è avanti al 4 Maiale con 21 ritardi.

Andiamo avanti con la top ten, c’è 3 Gatta con 19 ritardi, un’assenza in più di 10 Fagioli. Più distaccata la coppia formata da 22 Balestra e 11 Topi, con 14 assenze. A completare la top ten dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto c’è la coppia formata da 24 Pizza e 29 Diamante, che sono a quota 13 ritardi. Una classifica destinata a cambiare con l’estrazione di oggi del Simbolotto.











