Le ore 20 in punto sono scattate e – dopo aver visto tutte ed 11 le combinazioni vincenti del Lotto – non ci resta che passare il testimone anche al Simbolotto: il piccolo e gratuito gioco aggiuntivo che vi permette di vincere una serie di premi senza fare alcuno sforzo e – soprattutto – senza alcun tipo di spesa!

Se cercate le combinazioni lottifere le trovate in un altro articolo a parte perché tra queste righe ci concentreremo solamente sui simbolini, partendo dal ricordarvi quali sono i premi che potreste portarvi a casa: il più ricco (per chi centra tutti i simboli estratti) vale ben 10mila euro, ma lo seguono anche altre tre categorie di vincita comprese tre un singolo euro di consolazione e altri 50 per tutti coloro che indovineranno almeno 4 tra i protagonisti dell’estrazione! Non ci resta che farvi i nostri più calorosi auguri di buona fortuna prima di lasciare spazio ai simboli vincenti di oggi del Simbolotto, che sono: la Risata (19), le Braghe (8), le Forbici (39), la Mano (5), la Prigione (44).

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Con il Lotto di oggi – ovviamente martedì 30 luglio 2024 – arriva anche un nuovo appuntamento settimanale con il Simbolotto: il concorso aggiuntivo che premia tutti voi giocatori per il semplice fatto di aver piazzato una scommessa lottifera con tutta una serie di premi che potremmo quasi definire ‘extra’. L’estrazione odierna – è sempre bene ricordarlo senza dare per scontato che voi carissimi lettori siate dei ‘professionisti’ dei concorsi Sisal – è solo la prima di altre tre che si terranno nei prossimi 5 giorni, tutte concentrate con cadenza giornaliera tra giovedì e sabato.

Luglio – insomma – sta per chiudere la sua lunga trafila di giochi e concorsi e chissà che proprio oggi la Dea Bendata non decida di dare il tutto per tutto facendo piovere sul nostro bellissimo territorio centinaia e centinaia di premi del Simbolotto! Tutto ciò che dovrete fare voi cari lettori e giocatori – dopo aver ovviamente piazzato la scommessa, ma ci arriveremo – è semplicemente mettervi comodi ed aspettare l’estrazione serale, perché a raccogliere i simboli vincenti ci penseremo noi, riportandoveli tra queste righe poco dopo lo scoccare delle ore 20; ovvero l’appuntamento con la Dea Bendata della fortuna!

LE (SEMPLICISSIME) REGOLE DEL SIMBOLOTTO: COME GIOCARE E COSA C’ENTRA IL LOTTO

Tornando indietro al fondamentale dubbio su come piazzare una scommessa nel Simbolotto partiamo ribadendo l’ovvio; ovvero che le modalità di gioco sono identiche a qualsiasi altro concorso a premi e prevedono – da un lato – la possibilità di scommettere in una delle tantissime ricevitorie che si trovano ad ogni angolo delle nostre belle città, oppure – dall’altro lato – di giocare sul sito ufficiale Sisal, oppure anche sulla comodissima app MyLotteries, senza nessun tipo di differenza tra le varie alternative.

Ciò che è importante tenere a mente è che il Simbolotto in quanto gioco a sé stante non esiste e vi richiederà di giocare – prima, ed obbligatoriamente – una qualsiasi combinazione nel Lotto, ma stando attenti a scegliere la ruota in promozione: per questo mese e anche per tutto agosto si tratta si quella Nazionale; ma vi invitiamo sempre a verificarlo cercando la ‘S’ nell’elenco delle 11 ruote lottifere. Detto questo, non ci resta che ricordarvi che senza alcuna spesa aggiuntiva (sì: è un gioco gratuito!) troverete i vostri 5 simbolini sul fondo della schedina del Lotto, da ricontrollare in serata dopo il sorteggio dei vincitori!