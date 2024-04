Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 9 aprile 2024: i simboli vincenti

Una nuova settimana è iniziata e si rinnova l’appuntamento con l’estrazione del Simbolotto anche oggi, martedì 9 aprile 2024. La Dea Bendata non vede l’ora di baciare qualcuno, ovviamente il fortunato giocatore che si aggiudicherà i 10.000 euro messi in palio dal concorso abbinato al più celebre Lotto. L’attesa è come sempre tantissima per il giro delle ruote d’Italia. È importante ricordare in tal senso che questo mese quella abbinata, contrassegnata anche con la lettera “S” nelle schedine, è Genova.

Per coloro che ancora non le conoscessero, ricordiamo le regole del gioco. È semplicissimo, oltre che sostanzialmente gratuito. Per partecipare infatti è necessario giocare un schedina nella ruota del Lotto connessa al Simbolotto. Alla fine del documento sarà stampata una combinazione di cinque simboli e numeri scelti casualmente. Se essi corrispondono a quelli estratti dall’urna, significa che è arrivato il momento di festeggiare. Anche se la corrispondenza è soltanto parziale, ci sono dei premi minori in palio.

RILEGGIAMO LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

Nell’attesa di scoprire qual è l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 9 aprile 2024, può essere molto interessante andare a leggere qualche statistica di questo simpatico concorso abbinato al Lotto. I dati da prendere in considerazione sono in tal senso sono due: quelli della classifica dei ritardatari e quelli della classifica dei frequenti. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa volta, quando la combinazione vincente è stata composta da il Naso (16), l’Elmo (26), la Risata (19), la Culla (9), la Prigione (44)? In realtà non moltissimo.

Nella classifica dei ritardatari in vetta c’è ancora la Pizza (24) a quota 33 assenze. Dietro invece è scomparsa la Risata (19), sostituita adesso dalle Forbici (39) a quota 27. A chiudere il podio sono il Quadro (40) e il Disco (32), entrambi a quota 19. La classifica dei frequenti invece vede ancora in testa il Cerino (18) con 102 apparizioni, ma anche il Diamante (29) è a tre cifre a quota 100. A chiudere il podio c’è l’Elica (33) a quota 98.











