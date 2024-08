IL SABATO SERA CON LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Nel cielo della notte di San Lorenzo ci sono anche i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che potrebbero farvi vedere più delle stelle, dei ricchissimi premi tra Jackpot, ruote da consultare e combinazioni da scoprire. Seguiremo anche l’appuntamento di oggi, sabato 10 agosto 2024, con la dea bendata, per agevolarvi in vista del controllo delle schedine. Ci sarà poi modo di sviluppare le quote, nel frattempo ci sono altri numeri da controllare, quelli delle statistiche, perché il terzo concorso settimanale ha portato a un aggiornamento dei numeri ritardatari.

Ad esempio, il 75 su Napoli ha allungato le sue assenze, arrivando a quota 116. Al secondo posto c’è ancora il 77 su Cagliari che non si vede da 111 estrazioni, due ritardi in più per il 39 su Firenze che va a completare il podio. A completare la top five ci sono due numeri che non sono centenari: si tratta del 44 su Roma e il 42 su Milano, rispettivamente a quota 98 e 95 assenze.

Agipronews ha segnalato anche gli ambi più ritardatari delle serie classiche, citando la cadenza 5 sul Nazionale che manca da 60 turni, mentre tra le decine la 40-49 su Roma e la 20-29 su Cagliari non si vedono da 35 concorsi; infine, tra le figure la 5 su Torino è arrivata a 56 ritardi.

—

Superenalotto n. 127 del 10/08/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

—

Estrazione 10eLotto n° 128 del 10/08/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 128 del 10/08/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

LA CACCIA AL “6” OGGI VALE OLTRE 60 MILIONI DI EURO

Un po’ di delusione c’è stata ieri sera quando ci si è resi conto che nessuno aveva centrato la sestina fortunata, che sarebbe valsa il ricchissimo Jackpot. D’altra parte, ci sono state altre vincite, comunque importanti, quindi per i fortunati il rammarico è durato giusto il tempo di scoprire di aver centrato altre categorie di vincita. Infatti, nell’estrazione di venerdì è stato centrato un gran bel “5” da 123.070,27 euro. Ma hanno fatto una feste incredibile anche i due che sono riusciti a centrare il “4 stella“, vincendo 49.975,00 euro ciascuno.

E queste sono solo due delle categorie di vincita in ballo appuntamento dopo appuntamento con la fortuna, motivo per il quale vi consigliamo di fare sempre attenzione alle quote complete. Nel frattempo, il Jackpot ha proseguito il suo viaggio verso vette stratosferiche, sfondando quota 60 milioni di euro, visto che nel concorso di stasera il tanto ambito sei potrà regalare 60,4 milioni di euro.

LA NOTTE DI SAN LORENZO NELLA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che abbiamo citato la notte di San Lorenzo, possiamo usare la passione per questa tradizione delle stelle scadenti per capire come la Smorfia napoletana può trasformarla in numeri da giocare. C’è il 16, il cu*o, da intendere come colpo di fortuna più che come fondoschiena, ma possiamo includere anche il 20, la festa, visto che c’è chi organizza eventi ad hoc anche con musica, 55.

Non possiamo escludere le donne che cercheranno le stelle cadenti dal balcone, 43. Tra l’altro si parla di un evento che desta sempre grande stupore, 72, tra grandi e piccini. Non sappiamo quali desideri esprimerete vedendo le stelle, ma ci saranno anche i soldi, 46, che possono fare comodo soprattutto a chi è in difficoltà. In tal senso, può aiutarvi la dea bendata se vorrà premiarvi e farvi un bel regalo, 58.