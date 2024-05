SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 10 Maggio 2024

Pronti a correre a leggere l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, venerdì 10 maggio 2024, che come di consueto arriva successivamente a quella del Lotto. L’appuntamento è alle ore 20.00 e i più appassionati sicuramente sanno già come comportarsi. Occhi fissi sulle proprie schedine per capire se saranno quelle fortunate, quindi con simboli e numeri corrispondenti a quelli della combinazione vincente, oppure no. La speranza ovviamente è di fare filotto azzeccando cinque simboli su cinque, ma non è di certo una passeggiata. Se ciò non dovesse accadere, non ignorate eventuali premi di consolazione in palio, che vanno dai 2 ai 50 euro. Non sono di certo i 10 mila massimi, ma poco male.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto, 10 maggio, numeri vincenti!

Adesso però basta parlare e andiamo a scoprire qual è l’estrazione del Simbolotto odierna con i simboli e i numeri vincenti. Ricordiamo che il controllo deve avvenire manualmente e anche in modo attento per evitare di farsi sfuggire qualche dettaglio. Ecco allora che vi proponiamo i numeri e i simboli vincenti di questo concorso: la Risata (19), il Vaso (7), la Culla (9), i Fagioli (10), le Forbici (39).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, Giovedì 9 Maggio 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Un nuovo appuntamento col Simbolotto è in programma tra poche ore: spazio all’estrazione di oggi, venerdì 10 maggio 2024, l’ultima infrasettimanale. Da domani sarà l’ora del weekend e quale miglior modo per accoglierlo se non con una vincita. È quello in cui sperano coloro che partecipano costantemente al concorso abbinato al celebre Lotto. Dopo il viaggio alla scoperta delle ruote d’Italia, ci immergiamo nei simboli. Per coloro che non lo sapessero, in totale sono 45: tutti diversi e tutti fantasiosi.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 9 Maggio 2024

La ruota attualmente protagonista, ovvero quella che permette di partecipare al concorso, è Milano. È indispensabile selezionare per ottenere il via libera. Anche perché il meccanismo è completamente automatico. Anche quei giocatori del Lotto che la selezionano inconsapevolmente, partecipano direttamente al Simbolotto. L’estrazione avviene pochi minuti dopo quella del gioco principale. La combinazione vincente si compone di cinque simboli e numeri vincenti. Se corrispondono a quelli stampati sulla schedina di riferimento, ci si aggiudica ben 10.000 euro. È il massimo premio in palio, ma ce ne sono anche di consolazione. Questi ultimi vanno da 2 a 50 euro.

Le statistiche legate al concorso del Simbolotto

Coloro che non conoscevano il concorso del Simbolotto si staranno sicuramente domandando quali sono le curiosità legate ad esso. Non mancano le statistiche, come d’altronde anche per il Lotto. Non resta allora che andare a scoprire i loro dettagli. È importante in tal senso capire quali sono i simboli e i numeri che si ripetono più spesso e quali invece non si fanno vedere ormai da tempo.

Partiamo dai Simbolotti più ricercati, quelli che mancano ai giocatori più appassionati. Il dominatore indiscusso in tal senso è il simbolo delle Forbici (39). È da ben 45 estrazioni che non compare. Non sono da meno la Pigna (38) e il Caffè (42). L’assenza in questo caso è rispettivamente di 36 e 33 estrazioni. Passando invece a quelli più consueti. In vetta c’è il Cerino (18) a quota 104. A inseguirlo è il Diamante (29) che è apparso per 101 volte. A chiudere il podio è l’Elica con 100 apparizioni. Tutto in attesa di scoprire quello che accadrà oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA