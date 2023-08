SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 11 agosto 2023

Finalmente svelata l’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto di oggi, venerdì 11 agosto 2023! Questo concorso associato al gioco del Lotto non manca di regalare grandi emozioni a chi decide di partecipare per vincere i premi in palio, e per questo motivo prevediamo che per molti sarà difficile mantenere la calma al momento della verifica della schedina.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi venerdì 11 agosto 2023

Ricordiamo che prendendo parte a questo concorso potete vincere ben 10mila euro azzeccando tutti e cinque i simboli e i numeri vincenti, ma a vostra disposizione ci sono anche numerosi premi intermedi! Dovete infatti sapere che con quattro numeri si vincono 50 euro, con tre il premio è di 5 euro, infine con due incassate un euro. Il tutto a fronte di una partecipazione gratuita. Ma non indugiamo oltre e andiamo subito a vedere insieme la combinazione fortunata di numeri e di simboli del Simbolotto di oggi: il Baule (14), il Cerino (18), il Maiale (4), l’Ombrello (28), l’Elica (33).

Lotto e Superenalotto i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 10 agosto 2023

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 11 AGOSTO 2023: NUOVI PREMI DOPO IL LOTTO

Nonostante le ferie e il Ferragosto imminente, l’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto, concorso associato al Lotto, non va in vacanza nemmeno oggi, venerdì 11 agosto 2023! Abbiamo ancora un po’ di tempo prima del sorteggio e possiamo quindi approfittarne per fare chiarezza sulle regole del gioco.

Come abbiamo accennato, si tratta di un concorso legato al Lotto. Questo significa che per prendere parte al Simbolotto dovete piazzare una scommessa sul Lotto. Ma non è tutto: è infatti richiesto che scommettiate sulla ruota associata al mese in corso: trattandosi di agosto, dovrete quindi puntare sulla ruota nazionale. La partecipazione è gratuita. A questo punto, riceverete in automatico sullo scontrino della vostra giocata una combinazione generata casualmente di cinque numeri e simboli, che dovrete poi confrontare con quella che sarà pescata stasera.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 10 agosto 2023

SIMBOLOTTO, NUMERI-SIMBOLI FREQUENTI E RITARDATARI

L’estrazione dei numeri e simboli vincenti del Simbolotto è attesa puntuale per stasera, e nel frattempo per non perderci d’animo e mantenere la concentrazione ci possiamo dedicare allo studio delle statistiche ufficiali! La prima che vi proponiamo riguarda i simboli e i numeri frequenti: la top five si apre, come di consueto da qualche tempo a questa parte, con il Diamante (29) a quota 86 presenze, seguito ancora una volta dalla Gatta (3) con 83 partecipazioni e dal Cerino (18) con le sue 82 estrazioni. Subito dopo troviamo il Soldato (12) con 79 sorteggi, e poi parimerito con 78 presenze la Mano (5), il Vaso (7) e l’Elica (33).

E se invece guardiamo ai grandi assenti dei Simbolotto? In questo caso troviamo il Naso (16) con 52 ritardi. Con grande stacco seguono i Topi (11) e la Balestra (22) con 25 ritardi a testa, e poi ancora il Diamante (29) con 24 assenze. Ancora oltre, ecco la Sfortuna (17) con altrettanti ritardi assieme alla mela (2) e all’Uccello (35).











© RIPRODUZIONE RISERVATA