Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 13 luglio 2024: numeri vincenti e simboli

La ruota Nazionale protagonista anche oggi, sabato 13 luglio 2024, per la nuova estrazione del Simbolotto, il cui appuntamento è previsto come sempre dopo il concorso del Lotto. Se vi state chiedendo cosa c’entra una delle 11 ruote del Lotto, allora state muovendo i primi passi con il gioco che vi è abbinato: ogni mese è protagonista una ruota che, se scelta per la giocata al Lotto, vi consente di avere una combinazione aggiuntiva, formata stavolta di numeri e simboli, che sono quelli che vi permettono di partecipare alla nuova estrazione del Simbolotto.

Quindi, non avete cinquine da scegliere né dovete sborsare importi aggiuntivi rispetto a quello scelto per la vostra giocata al Lotto. Tutto molto semplice, il resto spetta alla dea bendata, che estrazione dopo estrazione, come quella di ieri, regala i cinque numeri e simboli vincenti. Tra poco scoprirete se corrispondono a quelli presenti sulla vostra schedina di gioco, la grande serata del Simbolotto sta per cominciare e voi dovete farvi trovare subito pronti.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: LA CINQUINA DEI FREQUENTI E DEI RITARDATARI

Stiamo per scoprire i numeri vincenti, con i relativi simboli, del Simbolotto, ma in attesa che l’estrazione venga portata a termine ci sono le statistiche da poter spulciare, per fare il punto della situazione, ad esempio, sui simbolotti frequenti e quelli che si fanno più desiderare. Partiamo dai primi, con 18 Cerino che è al primo posto con le sue 107 frequenze, una in più di 33 Elica che è al secondo posto, mentre sul gradino più basso del podio c’è 13 Rana con 104 frequenze. Ai suoi piedi, al quarto posto, c’è 29 Diamante con una frequenza in meno, mentre a completare la top five c’è un tris di simbolotti formati da 12 Soldato, 3 Gatta e 7 Vaso a quota 101.

Ora passiamo ai ritardatari, con il 29 Diamante che svetta con le sue 31 assenze, più distaccato è 16 Naso con i suoi 24 ritardi. Medaglia di bronzo per 31 Anguria che è a quota 22, mentre fuori dal podio troviamo 7 Vaso e 45 Rondine, rispettivamente al quarto e quinto posto con 20 e 18 ritardi. Ora però è arrivato il momento di scoprire la combinazione fortunata di oggi, i numeri vincenti e simboli del Simbolotto.











