Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 13 luglio 2024: numeri vincenti e Jackpot

Il Lotto, il 10eLotto e – ovviamente il sempre immancabile ed amatissimo – Superenalotto sono prontissimi per regalarci una nuova serata di (speriamo ricche per tutti voi lettori!) emozioni con l’ultimo appuntamento di questa seconda – calda – settimana di luglio; per poi tornare ancora una volta (e ancora e ancora, di settimana in settimana) il prossimo martedì, sempre accompagnati dai loro premi talvolta altissimi e – soprattutto – dal milionario jackpot del Superenalotto! Per ora non corriamo troppo e soffermiamoci sull’appuntamento di oggi, sabato 13 luglio 2024, per dirvi che (come sempre) l’orario di chiusura delle scommesse è fissato per le sette e mezza, mentre dopo una mezzoretta di ‘preparazione’ arriverà tra noi la Dea Bendata con i numeri vincenti di oggi dei giochi associati al Lotto!

Il concorso di ieri – era venerdì 12 luglio – non ci ha ancora restituito il report con i suoi risultati più alti perché dovremo attendere almeno fino a lunedì o martedì per permettere ad AgiProNews di elaborare tutti i datti; ma visto che proprio ieri non vi abbiamo detto le quote di giovedì, recuperiamo subito partendo – come sempre – dal Lotto che vanta un premio dalla bellezza di oltre 400mila euro (precisamente 400.950) vinti in quel di Cagliari accompagnati – e qui passiamo la palla al 10eLotto – da un totale di oltre 25mila euro vinti nel circondario dell’Aquila.

IL SUPERENALOTTO DOPO IL LOTTO: OLTRE AI RICCHI PREMI CRESCE ANCORA IL JACKPOT

Stranamente nella giornata di ieri il Superenalotto è stato ‘battuto’ a livello di premi dal Lotto e dal 10eLotto perché – oltre a non aver assegnato a nessuno di voi carissimi giocatori per l’ennesima volta il suo ricchissimo jackpot – ha faticato a superare la (comunque impressionante) cifra di 2,7 milioni vinti in totale; mentre i suoi colleghi hanno superato rispettivamente i 14 e – addirittura – i 19 milioni. Nonostante questo non mancano i premi importanti, come ad esempio i quattro fortunati che hanno vinto più di 50mila euro con le loro schedine e gli altri 49 che hanno quasi i raggiunto i 4mila; e per tornare un pochi indietro sulle nostre parole, ci preme anche ricordarvi (o sottolinearvi) che oggi il jackpot del Superenalotto è salito a quota 48,1 milioni di euro ch vi attendono a due passi dal traguardo!

A PARIGI I TAXI VOLANO E PORTANO, CON LA SMORFIA NAPOLEANA, I NUMERI PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO

Visto che non vogliamo rubarvi troppo tempo in questo sabato di relax e riposo dopo una lunga settimana di lavoro, recuperate le quote del Lotto e del 10eLotto e il valore del jackpot di oggi del Superenalotto passiamo senza ulteriori indugi alla Smorfia Napoletana con i suoi consigli sui numeri fortunati per tutti voi giocatori indecisi! Guardando – sempre – all’attualità oggi prendiamo l’interessante – e futuristica – notizia che alle Olimpiadi di Parigi che partiranno tra 13 giorni turisti, sportivi e parigini vedranno sfrecciare nei cieli i primi taxi volanti al mondo, a guida autonoma e (purtroppo) senza passeggeri.

Per la Smorfia ci interessano soprattutto tre parole tra quelle che vi abbiamo appena riportato: Olimpiadi, taxi, volanti e cielo. Nel primo caso oltre al numero 2 (che è proprio la parola ‘Olimpiadi’) possiamo anche scegliere il 19, associato di ‘giochi’; e mentre nel secondo caso il numero giusto è il 32, potremmo accompagnargli sulle schedine del Lotto, del Superenalotto o del 10eLotto anche il 18 e il 46, rispettivamente ‘macchina’ e ‘automobile’. Alla parola volante associamo il 9 e – infine – al cielo il 3.











