SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 17 giugno 2023

Anche oggi, sabato 17 giugno, è finalmente arrivato il momento di scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto. Si è da poco, infatti, concluso il viaggio nelle ruote nazionali del Lotto, e sono già stati sorteggiati anche i simboli vincenti che potrebbero garantire a qualche fortunato giocatore fino a 10 mila euro! Ricordiamo, come sempre in occasione del concorsi a premi, che è importante verificare con cura la corrispondenza tra i simboli giocati e quelli estratti, magari controllando gli esiti su diversi siti.

Oltre che su questo, ilSussidiario.net, ci si potrebbe per esempio rivolgere al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, o ancora utilizzare l’app dedicata MyLotteries. Ora, però, ecco i simboli e i numeri vincenti di oggi per il Simbolotto: 31 anguria, 38 pigna, 11 topi, 21 lupo, 24 pizza. (agg. Lorenzo Drigo)

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, SABATO 17 GIUGNO 2023

Nella giornata di oggi, sabato 17 giugno, torna l’ormai consueto appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, che si accompagna ogni settimana alle tre estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto! In palio, come sempre, ci sono ben 10 mila euro che spetteranno a tutti quei giocatori che riescono ad indovinare tutti e 5 i simboli, con i relativi numeri, estratti in serata, oltre a numerosi altri premi per tutti coloro che indovinano meno.

Insomma, bisognerà attendere questa sera per scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto, e ricordiamo che i simboli e i numeri vincenti verranno sorteggiati immediatamente dopo la chiusura delle 11 estrazioni del Lotto, gioco a cui è associato. Piazzare la propria scommessa in questo particolare gioco, inoltre, non richiede assolutamente nessuna abilità, ma neppure un qualche tipo di spesa economica, trattandosi a conti fatti di un gioco completamente gratuito. L’unico requisito per partecipare all’estrazione del Simbolotto è quello di piazzare una scommessa nella ruota del Lotto in promozione questo mese, che per tutto giugno sarà quella di Napoli.

SIMBOLI IN RITARDO NEL SIMBOLOTTO

Giocare al Simbolotto, insomma, è completamente gratuito, ma questo fa anche sì che ai giocatori non venga data la libera scelta per i propri simboli e numeri. Infatti, l’assegnazione è completamente automatica e sarà il sistema, una volta ricevuta la giocata alla ruota promozionale del Lotto, a stampare in modo casuale i 5 simboli al fondo della schedina, che costituiranno la propria giocata in vista dell’estrazione serale.

Comunque, trattandosi di un gioco gratuito, i 10 mila euro in palio nel Simbolotto faranno sicuramente molta più gola ai possibili giocatori. Inoltre, sono previsti anche 50 euro per chi indovina 4 simboli, 5 euro per chi ne indovina 3 e 1 euro di consolazione per chi riesce ad azzeccarne solamente 2. Mentre inganniamo l’attesa, consultiamo anche l’elenco dei simbolotto nelle ultime estrazioni, partendo proprio dall’esito del sorteggio di giovedì in cui sono usciti: il Quadro (40), la Mano (5), i Fagioli (10), il Vaso (7), la Sfortuna (17). I simboli in ritardo nel Simbolotto, dunque, sono diventati: l’Italia (1) che manca da 55 giorni, a pari merito con il Naso (16). Seguono, poi, la Balestra (22) che manca da 51 giorni, il Disco (32) con 50 assenze e la Luna (6) assente da 48 estrazioni.

