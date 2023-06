Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 15 giugno 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: OGGI 15 GIUGNO 2023 NUOVO CONCORSO

Il giovedì sera porta con sé la nuova, attesissima estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto, gioco associato al Lotto, di oggi 15 giugno 2023! Abbiamo ancora un po’ di tempo da trascorrere insieme prima della diretta del sorteggio, quindi è il momento perfetto per riepilogare come funziona questo gioco, come si partecipa e quanto si vince. Poiché si tratta di un concorso associato al Lotto, per prendervi parte dovete scommettere sul gioco principale scegliendo la ruota associata al mese in corso. Per tutto giugno, quindi, dovrete scommettere sulla ruota di Napoli.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 giugno, i numeri vincenti

Che cosa succede dopo che avrete piazzato la vostra scommessa? A questo punto la partecipazione al Simbolotto sarà automatica, in quanto sul vostro scontrino saranno stampati automaticamente cinque numeri e simboli generati in modo casuale tra i 45 disponibili. Tramite questi cinque simbolotti vi candidate a vincere il premio massimo di 10.000 euro nel caso in cui si rivelassero tutti quanti vincenti. Se quelli fortunati saranno quattro su cinque, potrete portare a casa 50 euro, con tre simboli e numeri 5 euro e con due vi spetta il premio di consolazione di 1 euro. In questo gioco, non conta l’ordine in cui i simboli e i numeri compaiono sulla vostra schedina, purché combacino con quelli sorteggiati!

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 13 giugno 2023

SIMBOLI E NUMERI IN RITARDO DEL SIMBOLOTTO

Ancora qualche ora prima dell’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto di oggi! Se diamo uno sguardo alle statistiche ufficiali del gioco e ai precedenti concorsi, scopriamo che l’Italia (1) è il simbolotto che ha accumulato più ritardi, ben 22, gli stessi registrati da il Naso (16). Al secondo posto tra gli assenti abbiamo la Balestra (22) con 21 ritardi, e poi il Disco (33) con 20 assenze.

Quali potrebbero essere invece i favoriti, cioè i numeri e i simboli frequenti nel Simbolotto? Al primissimo posto abbiamo ancora una volta il Diamante (29) con 84 presenze, poi ecco anche la Gatta (3) con 81 partecipazioni. Sull’ultimo gradino del podio il Cerino (18) con 79 estrazioni alle spalle. Al di fuori del podio c’è l’Elica (33) con 76 presenze.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 13 giugno 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA