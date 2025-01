Dopo il Lotto che questa sera – a partire dalle ore 20 in punto – ci consegnerà le sue nuovissime undici combinazioni di numeri vincenti di terrà anche il sempre abbinato concorso del Simbolotto che da diversi anni a questa parte offre una sorta di seconda chance a tutti i giocatori che potrebbero essere rimasti delusi dall’esito del sorteggio principale, ma anche a coloro che sono riusciti ad accaparrarsi un premio (alto o basso che sia) in quello che possiamo tranquillamente definire il concorso più apprezzato e partecipato degli italiani, vero e proprio appuntamento storico con origini che risalgono – addirittura – al medioevo: senza lanciarci in lunghi viaggi storici, qui ci concentreremo solamente sul Simbolotto; mentre l’altro gioco potete tranquillamente approfondirlo grazie all’altro articolo simile a questo che abbiamo già pubblicato!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 17 gennaio 2025: numeri vincenti e jackpot

Visto che di Simbolotto e Lotto stiamo parlando, vi ricordiamo che il loro legame è di fatto solamente limitato all’aspetto della giocata perché se vorrete partecipare al sorteggio del primo dovrete innanzitutto passare dal secondo: la partecipazione – infatti – è limitata ai soli giocatori che avranno deciso nel corso della giornata di piazzare una scommessa nella ruota di Bari (che in realtà cambia ogni mese, ma per ora vi basta sapere che è quella!) dello storico appuntamento lottifero selezionando in modo del tutto gratuito anche l’apposita casellina simbolottifera!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 16 Gennaio 2025

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL SIMBOLOTTO E SUL SUO LEGAME CON IL LOTTO

Scelti i vostri numeri del Lotto, selezionata la casella e pagata la scommessa rientrerete automaticamente anche tra i partecipanti del Simbolotto grazie alla cinquina che vi verrà assegnata dal sistema e che (purtroppo!) non potrete né scegliere, né modificare; mentre da quel momento i due concorsi si ‘slegheranno’ al punto che potrete tranquillamente vincere in uno e non nell’altro – o anche ovviamente in entrambi – portandovi a casa liberamente il vostro meritato bottino vinto grazie ai cinque simbolotti – che ovviamente scopriremo assieme una volta superate le ore 20 – senza che abbiate peraltro speso nulla per piazzare la vostra scommessa!