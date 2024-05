Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 17 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Siamo arrivati all’ennesimo venerdì – il 17 maggio 2024 – che piano piano ci sta traghettando verso un’estate che sembra sempre più vicina, ma poco prima di dire addio per questa settimana agli impegni lavorativi per il fine settimana, si rinnova anche l’appuntamento con il Simbolotto! Per chi tra voi (probabilmente pochi) non sapesse di cosa si tratta, è un gioco che ogni settimana si associa al Lotto mettendo il palio una serie di premi ‘extra’ protetti da una schiera di 45 simbolini – dei quali solamente 5 saranno vincenti -, che sono i veri e propri protagonisti del Simbolotto.

Ma c’è una differenza importante rispetto a tutti gli altri concorsi perché per partecipare all’estrazione e cercare di acciuffare un ricco premio non dovrete spendere assolutamente nulla, ma basterà che puntiate una qualsiasi cifra (e parliamo anche solamente di un singolo euro!) nel Lotto accedendo al contempo ad entrambi i concorsi. Insomma, senza spese aggiuntive grazie al Simbolotto potreste invertire una serata che nel Lotto non vi ha donato alcuna soddisfazione; e se vi starete chiedendo quanto potreste vincere, ve lo diciamo subito: un massimo di 10mila euro, ma anche premi di 1, 5 o 50 euro in base a quanti simboli riuscirete ad indovinare!

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO E COSA RAPPRESENTANO I 45 SIMBOLI

È gratis ed è ricco di premi, ma gli aspetti positivi del Simbolotto non finiscono qui perché non vi abbiamo ancora detto che è del tutto automatico: quando piazzerete la vostra scommessa nel Lotto, infatti, sul fondo della schedina troverete anche cinque simboli con i quali parteciperete al concorso. Tenete a mente, però, che dovrete scegliere – ovviamente nel Lotto – la ruota tra le 11 nazionali che è in promozione, segnata con la lettera ‘S’ che richiama il Simbolotto, e che per tutto il mese di maggio è quella di Milano, ma cambierà con l’arrivo di giugno.

Prima di salutarvi brevemente per poi scoprire in serata assieme i simbolini fortunati di oggi, vogliamo anche lasciarvi con una piccola curiosità che non tutti conosceranno: ognuno dei 45 simboli che compongono il Simbolotto rimanda ad una precisa immagina della Smorfia Moderna – nata dall’unione della tradizionale Napoletana e di tutte quelle regionali che l’hanno seguita – e nascondono al loro interno un significato. Se vi abbiamo incuriositi, vi invitiamo a cercare il sito ufficiale del gioco, dove troverete tutto l’elenco dei simboli e una breve spiegazione del significato tradizionale.











