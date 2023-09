Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 1 settembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: COSA ASPETTARSI DALL’ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 1 SETTEMBRE 2023 DOPO QUELLA DEL LOTTO?

Oggi, venerdì 1 settembre 2023, si terrà la prima estrazione mensile del Simbolotto, il gioco tradizionalmente associato al Lotto che lo accompagna di settimana in settimana. Infatti, si tratta anche del terzo appuntamento settimanale, dopo le estrazioni che si sono tenute nelle giornate di martedì e di giovedì e prima dell’ultima, che si terrà domani, sabato 2, e chiuderà il ciclo, in attesa del prossimo martedì.

L’estrazione di oggi del Simbolotto, inoltre, è anche un’occasione per donare indirettamente fondi alla ricostruzione dell’Emilia-Romagna, dato che l’interezza dei proventi saranno impiegati proprio per questo scopo. In palio, comunque, ci sono sempre i classici 10mila euro, che a differenza dei soldi spesi, saranno ovviamente interamente assegnati al fortunato giocatore. Per metterci le mani sopra occorre centrare tutti e 5 i simboli vincenti, ma i giocatori meno fortunati potranno contare anche su tanti altri premi minori. Per giocare al Simbolotto ricordiamo, inoltre, che non è richiesta alcuna spesa, ma basterà puntare una qualsiasi cifra nel Lotto, avendo cura di scegliere la ruota in promozione questo mese, che per tutto settembre sarà quella di Palermo.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Tuttavia, seppur il Simbolotto sia a tutti gli effetti gratuito, dato che basterà la puntata “principale” nel Lotto promozionale, c’è anche un piccolo svantaggio per i giocatori. Infatti, non si potranno liberamente scegliere i simboli su cui puntare, ma saranno assegnati automaticamente dal sistema, che li sceglierà ovviamente in modo casuale, stampandoli sul fondo della schedina principale del Lotto.

I simboli vincenti del Simbolotto, come sempre, verranno annunciati solamente in serata, quando si procederà all’estrazione immediatamente dopo la conclusione del viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Nell’attesa, però, possiamo dilettarci con delle utili statistiche, come ad esempio quella che riguarda i simboli ritardatari, ovvero che da tempo mancano nelle estrazioni serali. Partendo dal ricordare che ieri sono stati estratti le Braghe (8), i Fagioli (10), il Cerino (18), l’Amo (23) e la Pizza (24), per l’ennesima volta si riconferma ritardatario principale del Simbolotto il naso (16), ormai assente da 132 giorni. Lo seguono, poi, la Sfortuna (17), che non compare da 52 giorni; la Risata (19), assente per 49 giorni consecutivi; l’Elmo (26) che non spunta da 36 giorni e la Mano (5) che è arrivata a 35 assenze.

