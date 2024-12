ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: IN ARRIVO UNA NUOVA CINQUINA FORTUNATA

Tra le modalità di gioco legate al Lotto c’è il Simbolotto che da cinque anni, estrazione dopo estrazione, sta conquistando sempre più giocatori. I motivi sono diversi: dalla facilità con cui si può partecipare al concorso alla gratuità della giocata, senza sottovalutare il fatto che è diverso da altri giochi, perché protagonisti sono i simboli tanto quanto i numeri. Ma onde evitare di fare confusione, partiamo con le indicazioni base, in particolare da una condizione imprescindibile: bisogna giocare al Lotto scegliendo la ruota in promozione, che questo mese è quella di Venezia.

Così il sistema provvederà a stampare in maniera automatica e del tutto casuale una cinquina di numeri e simboli, che sono quelli con cui tenterete la fortuna nell’appuntamento di oggi. Non c’è alcun costo da sostenere per partecipare a questa estrazione, perché la giocata è gratuita. Fatto ciò, non vi resta che attendere il momento dell’estrazione del Simbolotto per scoprire se avete vinto o meno.

SIMBOLOTTI PIÙ ATTESI E QUELLI PIÙ FREQUENTI

Quando scopriremo i numeri vincenti con i relativi simboli, voi sarete presi dal controllo e dalla verifica delle vostre giocate, ma ci sarà anche qualcuno curioso come noi di scoprire se e come cambieranno le classifiche dei simbolotti ritardatari e frequenti. Quello che si è fatto vedere più spesso è 33, il numero associato all’elica, perché ha collezionato 120 frequenze, tre in più di 13 che è il numero legato alla rana. Ci sono due simbolotti al terzo posto: ci riferiamo a cerino e diamante, rispettivamente 17 e 29, con 116 estrazioni finora. Al quarto posto 7 vaso, alle sue spalle 12 soldato che completa la top five con 112 frequenze.

Tra non molto scopriremo se ci saranno delle sorprese anche dal punto di vista delle statistiche dopo l’appuntamento di oggi con la fortuna per il Simbolotto. Ma non dovrete preoccuparvi neppure di ciò, visto che verranno aggiornate puntualmente e ve ne daremo conto in occasione del prossimo concorso. Ora l’attenzione deve essere focalizzata sulla cinquina che può valere una bella vincita.