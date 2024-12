OGGI NUOVA ESTRAZIONE LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

L’ultima settimana prima di Natale si chiude con un altro tris di estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto: i numeri vincenti stanno per regalarci un’altra serata all’insegna di speranze, sogni di gloria e premi. In attesa di scoprire se ci sarà un vero e proprio intreccio fortunato, possiamo indugiare tra le statistiche, scoprendo in particolare cosa è successo ai numeri ritardatari dopo il viaggio tra le ruote di ieri.

Al primo posto c’è ancora il 31 su Genova. Al secondo posto c’è il 74 su Napoli, che invece ha accumulato 122 assenze, mentre sul gradino più basso del podio si piazza il 66 su Nazionale, che ha saltato 111 appuntamenti con la fortuna. A completare la top five ci sono l’11 su Bari con 99 assenze e il 51 su Roma.

Superenalotto n. 174 del 203/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 204 del 21/12/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 204 del 21/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

JACKPOT SUPERENALOTTO, QUOTE E PREMI

Di quote possiamo parlare con il Superenalotto, visto che sono disponibili quelle del concorso di ieri, in cui nessun giocatore è riuscito a indovinare la sestina fortunata. Così il Jackpot è salito ulteriormente, per cui nell’estrazione di oggi sono in palio 48,1 milioni di euro. Ma nell’estrazione di ieri ci sono stati ben dieci “5”, ognuno dei quali ha fruttato un premio di 3.957,21 euro. Di livello la vincita del Superenalotto per chi ha indovinato il “4 stella”,con un premio di 31.395 euro.

Scendiamo con le quote al piano di sotto, quello del “3 stella” da 2.970,00 euro: in questo caso le schedine vincenti sono 66. Possiamo andare avanti col 4, centrato da 455 giocate, ciascuna di esse consente di riscuotere un premio di 313,95 euro. Non è finita qui, perché ci sono i premi minori fino a 5 euro, ma ci si può fare senza dubbio un’idea delle sorprese che potrebbe regalare l’estrazione di oggi.

DUE FIOCCHI AZZURRI PER LA SMORFIA NAPOLETANA

Per l’immancabile appuntamento con la Smorfia napoletana optiamo per un paio di “fiocchi” azzurri, quelli di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Fabrizio Corona. Quest’ultimo è diventato di nuovo papà: è nato il piccolo Thiago, frutto della relazione con Sara Barbieri. Invece, il cantautore daranno nei prossimi mesi il benvenuto al loro secondo figlio, perché la compagna Ilaria Macchi partorirà a marzo.

Partiamo subito da 2, la piccirella, da intendere anche come bambino, non solo bambina. Va di pari passo con 9, la figliolanza. In questo caso si accompagnano bene anche a 29, padre dei bambini, come il cantante e l’ex re dei paparazzi. Non possono ovviamente mancare le mamme dei pargoletti, 52, e i pianti di questi ultimi, 65. Dunque, ne è uscito più di un poker da due casi simili che riguardano la cronaca rosa.