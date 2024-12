Siamo giunti ad un nuovo venerdì e in questa ormai rapida corsa verso il Natale ad aprirci le porte a dei ricchi festeggiamenti potrebbe pensarci il nuovissimo sorteggio del Simbolotto che proprio questa sera – pochissimi minuti dopo le 20 che ci consegneranno i numeri vincenti delle 11 ruote del Lotto – sceglierà una nuovissima combinazione di simbolotti fortunati che potrebbero farvi vincere uno dei sempre apprezzati premi in palio: la primissima cosa da tenere a mente è che nel caso vogliate misurarvi con il Simbolotto dovrete necessariamente piazzare una scommessa entro una mezzora esatta dal sorteggio serale; fermo restando che in caso di ritardi avrete ancora la possibilità di giocare domani – ovviamente con le medesime regole – nell’ultima estrazione settimanale!

TUTTE LE (SEMPLICISSIME) REGOLE PER GIOCARE AL SIMBOLOTTO: COME FUNZIONA E QUANTO COSTA

Visto che ve ne abbiamo appena accennato, vale la pena fare una piccola digressione alle regole del Simbolotto: la buona (forse buonissima!) notizia è che non dovrete fare alcun reale sforzo per tentare la fortuna dato che la prima – e di fatto unica – cosa da fare sarà scegliere cinque numeri a vostro piacimento da giocare nella ruota di Venezia del Lotto; una scelta obbligata dato che questo concorso si associa indelebilmente alla ruota lottifera promozionale che varia di mese in mese (ora è, appunto, quelle veneziana, ma da gennaio passeremo a quella barese, da febbraio a quella cagliaritana e così via fino a tornare il prossimo dicembre a quella veneziana).

L’altra cosa da tenere a mente per giocare al Simbolotto è che tutto il resto dei passaggi saranno del tutto automatici dato che una volta piazzata la scommessa veneziana nel Lotto vi verrà anche consegnata automaticamente una cinquina di simboli e numeri che voi alle 20 e qualcosa di stasera dovrete confrontare con quelli scelti dalla Dea Bendata; così come è interessante ricordare che a livello di puntata non dovrete aggiungere alcuna maggiorazione alla scommessa lottifera già pagata!