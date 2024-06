Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 22 Giugno 2024

I NUMERI FORTUNATI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Ora che il Superenalotto ha parlato attraverso i suoi numeri vincenti, tocca al Lotto e al 10eLotto prendere la parola e dirci quali sono le loro combinazioni fortunate. Da queste mese c’è poi una nuova opzione, il Numero Oro, cioè il quinto numero estratto nella schedina. Da quando è stato lanciato, il 12 giugno scorso, è stato vinto un milione di euro per oltre 10mila giocate fortunate.

Il Numero Oro del Lotto è un’opzione diversa dal 10eLotto e raddoppia il costo iniziale della giocata, con la possibilità di vincere anche indovinando solo questo numero. Dunque, sono tanti gli aspetti da controllare di questa nuova estrazione del Lotto, senza dimenticare che bisogna verificare con estrema attenzione anche quanto accaduto col 10eLotto e Superenalotto, per capire se la fortuna ha deciso di premiarvi e, in tal caso, come e con quale premio.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 100 del 22/06/2024

10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 33 – 35 – 42 – 51 – 59 – 60 – 61 – 63 – 71 – 78 – 82 – 83 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 88

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 88 – 59

Extra: 4 – 5 – 23 – 31 – 34 – 43 – 53 – 54 – 55 – 58 – 67 – 68 – 75 – 77 – 84

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione del Lotto n° 100 del 22/06/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 88 59 16 58 04 CAGLIARI 51 71 61 54 55 FIRENZE 11 13 15 53 23 GENOVA 63 19 10 88 43 MILANO 16 14 77 83 88 NAPOLI 42 35 05 34 77 PALERMO 33 51 68 67 01 ROMA 83 78 75 84 86 TORINO 14 10 11 63 46 VENEZIA 60 82 31 59 27 NAZIONALE 61 33 71 86 78

ENTRA NEL VIVO LA CACCIA AL JACKPOT

Una nuova esperienza di gioco sta per cominciare con il Superenalotto, che dà il via alla serata di estrazioni che sarà dominata anche dai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. La sestina che può valere il super Jackpot è stata estratta e l’abbiamo raccolta in diretta per consentirvi di verificare le vostre giocate e capire se sono fortunate o meno. Ad esempio, con l’estrazione di venerdì sono stati distribuiti 413.934 premi, per quanto riguarda le vincite, parliamo di un totale di oltre 2,6 milioni di euro, tenendo conto anche delle quote del Superestar e dei premi WinBox.

Ora però è il momento di dedicarsi ad altri numeri, quelli vincenti, per capire se le vostre schedine sono vincenti e se, quindi, è il caso di pensare a come ritirare l’eventuale vincita. A noi non resta che augurarvi buona fortuna prima di ritrovarci con Lotto e 10eLotto dopo aver scoperto la sestina del Superenalotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 99 del 22/06/2024

Combinazione Vincente

87 – 57 – 3 – 69 – 25 – 71

Numero Jolly

48

Superstar

62

ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI, FORTUNA IN VIAGGIO

Non è solo l’estate a far innalzare la temperatura questo sabato, perché Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano con nuove estrazioni di numeri vincenti e, quindi, un nuovo concorso Sisal che è pronto a regalare sorprese e ricche vincite. In ballo non c’è solo il Jackpot, ma anche i premi che si possono ottenere con il viaggio tra le ruote, nel frattempo possiamo scoprire come sono cambiate le statistiche alla luce dell’ultima estrazione.

Ad esempio, ci sono i numeri ritardatari del Lotto, con l’8 su Venezia che è al primo posto della classifica dei ritardatari a fronte delle sue 120 assenze, mentre al secondo c’è il 7 sulla ruota del Lotto di Firenze che invece non si vede da 115 appuntamenti con la fortuna. A completare il podio il 6 sulla ruota del Lotto di Bari che invece, per quanto riguarda i ritardi, è arrivato a quota 114. Sta per diventare centenario il 77 su Roma, visto che è a 99 assenze, mentre completa la top five dei ritardatari del Lotto l’81 su Palermo, che ne ha collezionati 92 di ritardi. Ora passiamo alle quote del Superenalotto…

QUANTO SI PUÒ VINCERE AL SUPERENALOTTO: IL JACKPOT

Mentre prosegue la caccia al Jackpot del Superenalotto, questi continua a crescere, infatti è arrivato a quota 38,9 milioni di euro per l’estrazione di oggi. Questo vuol dire che non c’è stato alcun 6 nell’ultimo appuntamento con la fortuna, quello di venerdì, in cui però non sono mancati i fortunati. Infatti, ci sono stati ben quattro punti “5” da 29.784,87 euro l’uno. Ancor più importante il bottino ottenuto da chi è riuscito a centrare il “4 stella”: in questo caso il fortunato è uno solo e il suo premio è di 47.096 euro.

Ma non è finita qui per quanto riguarda le quote del Superenalotto, visto che ci sono state 48 schedine vincenti, ognuna delle quali garantisce un premio di 3.079,00 euro: in questo caso la categoria protagonista è il “3 stella”. Chissà se una di queste sarà quella in cui riuscirà ad accedere la vostra giocata, ma sappiate comunque che vi sono altri premi in ballo con il Superenalotto.

SMORFIA NAPOLETANA ANCHE COL SUPERENALOTTO DOPO IL LOTTO

Quando ci si trova a corto di idee e di numeri da giocare a Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in aiuto arriva la Smorfia napoletana, che può tornarvi utile anche prendendo in considerazione aspetti di attualità. Prendiamo come esempio il caldo che in questi giorni ha “investito” l’Italia, in particolare al Sud, mentre al Nord le ultime ore sono state caratterizzate dal maltempo, 83.

C’è l’1, appunto, che rappresenta il nostro Paese nella tradizione partenopea, poi c’è il 51, il giardino, che può diventare un ottimo rifugio contro il caldo, mentre il 54 può aiutarvi, visto che è il cappello; di sicuro non può aiutare lamentarsi, che nella Smorfia napoletana è il 60, lamento. Il caldo può farvi sentire sottosopra, 69, quindi fate attenzione per evitare di finire in ospedale, 73, e se vi capita di andare fuori, allora approfittate di una fontana, 76. Dunque, da una semplice idea sono usciti diversi numeri con cui provare a tentare la fortuna al Lotto o al Superenalotto…











