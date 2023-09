SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 29 settembre 2023

Ed anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i simboli e i relativi numeri vincenti del Simbolotto, estratti da pochissimo tempo! Infatti, si è appena chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che ha poi lasciato pochi minuti ai simboli fortunati prima di passare ai 10 numeri del 10eLotto. È arrivato, dunque, il momento di mettere mano alle schedine per scoprire se si è riusciti a centrare una qualche ricca vittoria, ma prima ricordiamo che è sempre importante, nonostante si tratti di un gioco gratuito, controllare con cura i simboli per non rischiare di sprecare una buona occasione.

Per farlo, oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, invitiamo anche a dare un’occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ma ora, senta indugiare ulteriormente oltre, riveliamo subito i simboli e i numeri vincenti di oggi del Simbolotto, che sono: la Risata (19), il Lupo (21), il Diamante (29), la Rana (13), il Natale (25).

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI 29 SETTEMBRE 2023: QUALI VINCITE IN ARRIVO?

Anche oggi, venerdì 29 settembre 2023, si ripeterà l’ormai consueto appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che segue, di settimana in settimana, le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, completando il primo di questi tre giochi. Ricordiamo che si tratta, a conti fatti, della terza e penultima estrazione per questa settimana, dopo quelle che si sono tenute martedì e giovedì e che si concluderà nella giornata di domani, ovvero sabato, prima di una breve pausa fino a martedì prossimo.

In palio nel Simbolotto di sono ben 10mila euro, in attesa dei fortunati giocatori che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti sorteggiati in serata. Inoltre, vi sono anche tutta un’altra serie di ricchi premi che spetteranno a coloro che riusciranno ad indovinare solo una parte della cinquina vincente, che vanno da un massimo di 50 euro con 4 simboli ad un minimo di 1 euro indovinandone solamente 2. Partecipare all’estrazione del Simbolotto, lo ricordiamo, è totalmente gratuito, oltre che semplicissimo. Basterà, infatti, piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, ma scegliendo la ruota in promozione mensile, che a settembre è quella di Palermo.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Tentare la fortuna nel Simbolotto, insomma, non richiederà alcuna spesa oltre alla scommessa nel Lotto, che può essere di qualsiasi importo si desideri, ma va anche ricordato che c’è un piccolo aspetto negativo. Infatti, i giocatori non potranno scegliere autonomamente i simboli su cui puntare, ma sarà il sistema ad assegnare automaticamente e casualmente una cinquina dopo aver registrato la scommessa nel lotto, stampandola sul fondo della schedina principale.

L’attesa della scoperta dei simboli vincenti del Simbolotto, che potrebbero valere a qualche giocatore un ricco premio, si protrarrà fino a questa sera, quando verranno sorteggiati in calce al viaggio nelle ruote nazionali del Lotto. L’attesa, però, può essere ingannata recuperando alcuni utili statistiche sul gioco, una fra tutte quella sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da tempo non si fanno vivi nelle estrazioni serali. Partendo dal ricordare che ieri sono stati estratti il Cerino (18), il Baule (14), la Sfortuna (17), la Culla (9) e il Cacio (30), riveliamo subito che il simbolo più ritardatario del Simbolotto è l’Ombrello (28), ora assente da 49 giorni. Subito dopo si trova, poi, il Buffone (41) con 43 assenze; il Ragazzo (15) che non si è visto per 36 giorni; i Topi (11) con le loro 35 assenze e la Testa (34), a quota 34 estrazioni mancate.

