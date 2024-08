Con la Dea Bendata che si avvia verso la chiusura dei concorsi odierni associati al Lotto (come sempre inclusivi anche del Superenalotto e del 10eLotto) moltissimi tra voi carissimi lettori vi starete chiedendo quali sono i simboli vincenti del Simbolotto: la buona notizia per voi è che siete capitati nel posto giusto perché tra pochissimi righe – come sempre facciamo sulle pagine di questo sito, ilSussidiario.net – scopriremo assieme la combinazione fortunata di oggi!

Prima di arrivarci ci preme – però – ricordarvi anche che nel caso di vittoria avrete un massimo di 60 giorni per portare la vostra schedina (integralmente conservata) in una qualsiasi ricevitoria Sisal – preferibilmente quella in cui avete piazzato la scommessa – per ottenere il vostro bottino! Detto questo, il primo fondamentale passo è quello di scoprire i simboli vincenti di oggi del Simbolotto, che sono: 32 disco, 11 topi, 31 anguria, 9 culla, 44 prigione.

I SIMBOLOTTI CHE SI FANNO DESIDERARE…

Con il penultimo viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto di agosto si ripete anche il sempre immancabile (ed amatissimo) concorso del Simbolotto che oggi – ovviamente venerdì 30 agosto 2024 – mette sempre in palio le solite cifre per tutti voi carissimi lettori e giocatori che riuscirete a centrare almeno una minima parte dei simboli scelti in serata dalla Dea Bendata: il minimo è fissato ad 1 euro associato a 2 simboli; mentre il massimo – intervallato da altre due categorie da 10 e 50 euro l’una – arriva fino alla bellezza di 10mila euro!

Per portarveli a casa – ma forse non è neppure il caso di sottolinearlo – dovrete innanzitutto piazzare la vostra scommessa del Simbolotto entro al massimo le 19:30 (con l’estrazione che inizierà pochi minuti dopo le 20, una volta chiuso il già citato viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto); e per aiutarvi vi ricordiamo che tra i simbolini meno fortunati figurano il Ragazzo che ha accumulato ormai più di 60 assenze, (ironicamente) la Sfortuna che lo pedina con una lieve distanza e – ancora più lontana, con 36 giorni di ritardo – la Culla.

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: IL GIOCO GRATUITO ED AUTOMATICO CHE PERMETTE DI VINCERE 10MILA EURO

Ma cosa dovreste farvene dei consigli sui simboli per il Simbolotto? È semplicissimo: formalmente nulla se non partire sapendo già se la vostra schedina potrebbe (o meno) essere fortunata, perché nel momento in cui piazzerete la scommessa vi renderete conto che il sistema non vi permetterà di selezionare i vostri simboli; assegnandovi una cinquina che non potrete in alcun modo modificare o scegliere.

Questo è sicuramente l’aspetto più particolare del Simbolotto ed è collegato al fatto che si tratta di un concorso gratuito – come dicevamo anche prima – associato al Lotto: per partecipare saranno sufficienti i soldi già spesi nella scommessa lottifera e la buona (forse buonissima!) notizia è che tutti voi cari giocatori vi garantirete anche l’opportunità di portarvi a casa un premio aggiuntivo senza nessun tipo di sforzo; ma dovrete anche tenere a mente che l’unica regola prevista è che scegliate la ruota in promozione, questo mese (fino a domani) rappresentata da quella Nazionale.