Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 7 luglio 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: L’ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 7 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, venerdì 7 luglio 2023, torna eccezionalmente protagonista l’estrazione del Simbolotto. Si tratta, infatti, si un appuntamento inatteso rispetto alle consuete estrazioni che si tengono il martedì, il giovedì e il sabato, deciso per raccogliere fondi in sostegno alla ricostruzione dell’Emilia Romagna dopo la disastrosa alluvione che ha colpito, e distrutto, il territorio.

Insomma, si tratta di un’estrazione del Simbolotto a fin di bene, della quale l’interezza dei soldi raccolti dai giocatori verrà devoluta proprio a quei territori. In palio ci sono comunque i classici 10 mila euro che attendono il giocatore che indovina tutti e 5 i simboli vincenti estratti questa sera, e non cambiano ovviamente neppure le regole del gioco. Infatti, per piazzare la propria scommessa, come sempre, sarà necessario giocare una qualsiasi combinazione nel Lotto, scegliendo la ruota in promozione questo mese, che ricordiamo essere quella Nazionale. Il Simbolotto, inoltre, è completamente gratuito, ma di contro i premi assegnati sono assolutamente veri!

SIMBOLI IN RITARDO NEL SIMBOLOTTO

Se giocare al Simbolotto è gratuito, però, ricordiamo anche che ai giocatori non è data la possibilità di scegliere autonomamente la propria combinazione di simboli su cui scommettere. Sarà, infatti, il sistema ad assegnarli automaticamente, sorteggiandoli a caso tra quelli disponibili, una volta ricevuta una scommessa nella ruota promozionale del Lotto, stampandoli alla fine della rispettiva schedina.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto sarà, come sempre, necessario attendere la sera, quando si concluderà il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. In palio ci sono, appunto, 10 mila euro per chi indovina tutti i simboli, ma anche altri 50 per chi ne indovina 4. Con 3 numeri, invece, si vincono 5 euro, che scendono ad 1 euro con 2 numeri e simboli indovinati. Mentre attendiamo l’estrazione recuperiamo anche l’elenco dei simboli in ritardo nel Simbolotto, che sono: il Naso, 16 (76 assenze); la Luna, 6 (con 69 assenze); le Nacchere, 36 (con 64 giorni di ritardo); la Mela, 2 (52 estrazioni mancate) e il Baule, 14 (che non si vede da ben 48 giorni). L’ultima estrazione di questo gioco, invece, ha visto uscire: l’Elica (33), i Funghi (43), il Vaso (7), la Rana (13), la Pigna (38).

