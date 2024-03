SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 9 marzo 2024

È arrivato il momento anche in questo weekend di svelare i numeri e i simboli vincenti del concorso del Simbolotto per quel che riguarda l’estrazione di oggi, sabato 9 marzo 2024. Chissà che qualche nostro fortunato lettore non si ritrovi a festeggiare. È importante ricordare che il massimo premio in palio per questo gioco collegato al Lotto è di 10.000 euro. Per aggiudicarselo è necessario indovinare la cinquina vincente nella sua completezza. La possibilità, secondo i dati di Lottomatica, è soltanto di un 1 ogni 1.221.759 schedine. Se ciò non dovesse accadere, ci si può consolare con i premi minori, che vanno da 2 euro a 50 euro.

Per sapere se avete vinto, dovete controllare manualmente, comparando la vostra combinazione con quella vincente. Fatelo con attenzione per evitare di buttare via una schedina che potrebbe regalare qualche soddisfazione. Non ci sono sistemi automatici, per cui occhi aperti. Andiamo adesso a scoprire cosa ha decretato il sorteggio del Simbolotto di oggi, sabato 9 marzo 2024, e nel dettaglio quali sono i numeri e i simboli vincenti di questo concorso. Ecco l’esito del sorteggio avvenuto a Roma: 33 Elica, 43 Funghi, 22 Balestra, 14 Baule, 8 Braghe.

Il weekend è iniziato e con esso arriva anche il consueto appuntamento del sabato, in programma oggi 9 marzo 2024, con il Simbolotto, il simpatico e avvincente concorso che va a cavallo con il famosissimo Lotto. Il viaggio dei simboli e numeri vincenti questo mese si ferma alla ruota di Firenze, a cui è abbinato. È possibile partecipare al gioco, infatti, esclusivamente emettendo una schedina su quest’ultima. In coda alla ricevuta, al costo di un solo euro, spunterà la combinazione casualmente assegnata al giocatore. Chissà se sarà fortunata. Lo scopriremo a breve.

Nel corso dell’ultima estrazione, quella di ieri, i simboli vincenti sono stati l’Uccello (35), il Vaso (7), la Gatta (3), l’Elica (33), il Diamante (29). Non sappiamo se la cinquina vincente ha assegnato molti premi. Sicuramente però coloro che non sono riusciti a conquistarli nelle scorse ore, ci riproveranno oggi. È per questo motivo che le dita sono incrociate nella speranza che qualche nostro lettore riesca ad aggiudicarsi il massimo riconoscimento per questo concorso, che ammonta a 10.000 euro.

LE STATISTICHE AGGIORNATE DEL SIMBOLOTTO

L’ultima estrazione del Simbolotto non ha cambiato di molto le statistiche del Simbolotto, che è sempre interessante andare a guardare prima di scoprire la nuova combinazione di oggi di numeri e simboli vincenti del concorso. Sono stati estratti infatti il Diamante (29), la Gatta (3) e l’Elica (33) che appaiono sul podio della classifica dei frequenti. Essa vede in testa proprio il Cerino (18) a quota 99, seguito proprio da il Diamante (29) a quota 97 e da la Gatta (3) e l’Elica (33), entrambi a quota 94.

È cambiato qualcosa invece nella classifica dei ritardatari. Essa in questo momento ha in testa il simbolo della Culla (9) con 28 assenze. È stato estratto invece l’Uccello (35), che ha perso la seconda posizione. Adesso questa è occupata dalla Festa (20) a quota 27. A chiudere il podio è la Sfortuna (17), che ha collezionato 22 assenze. Chissà cosa cambierà dopo la nuova estrazione del Simbolotto di oggi.











