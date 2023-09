Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 9 settembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI SABATO 9 SETTEMBRE 2023 DOPO IL LOTTO, CHE VINCITE ARRIVERANNO?

I numeri e simboli vincenti del Simbolotto stanno per riprendere la parola. Anche oggi, sabato 9 settembre 2023, è in programma un’estrazione del gioco abbinato a quello del Lotto. In realtà, è ormai tradizione l’appuntamento del sabato, uno dei tre classici. Ad aggiungersi c’è l’appuntamento del venerdì, che è stato inserito per sostenere l’Emilia-Romagna dopo l’alluvione. Dunque, avete un’altra occasione per fare del bene e, perché no, farvi del bene. Nel vostro futuro a breve termine, infatti, potrebbe esserci una ricca vincita. Infatti, col 5 al Simbolotto si può ottenere il premio di 10mila euro, invece chi centra il 4 deve accontentarsi di 50 euro, mentre al 3 vanno 5 euro e a chi indovina due simboli e numeri della combinazione fortunata rimedia solo un euro.

Questo però è un esempio di vincite che si realizzano con una giocata di un euro al Lotto. A tal proposito, vi ricordiamo infatti che per partecipare all’estrazione del Simbolotto, bisogna effettuare la giocata al Lotto sulla ruota in promozione, che questo mese è quella di Palermo. Si ottiene così una combinazione, tutto gratuitamente e in modo automatico.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Ora però passiamo alle statistiche, informazioni utili in attesa dei numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto. Al primo posto della classifica dei ritardatari c’è il 17 Sfortuna, che ha collezionato 34 assenze finora. Un primato che sembra ben consolidato, visto che al secondo posto della graduatoria c’è 5 Mano, più distaccato con i suoi 24 ritardi. A completare il podio c’è 44 Prigione, che invece è a quota 23 e quindi mantiene il terzo posto. Alle sue spalle si piazza il 27 Scala con 18 appuntamenti con la fortuna saltati, un’assenza in più rispetto a 45 Rondine, che invece non si fa vedere da 17 concorsi.

Sono 16 le assenze per 14 Baule e 28 Ombrello, in una fuga di coppia dalle estrazioni del Simbolotto. Alle loro spalle 21 Lupo che di ritardi ne ha accumulati 14 finora. Poi 41 Buffone, con le sue 13 assenze, una in più di 1 Italia che va a completare questa classifica, mentre aspettiamo l’estrazione dei nuovi numeri e simboli vincenti del Simbolotto. Infatti, non ci resta che augurarvi buona fortuna!











