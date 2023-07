SIMBOLOTTO, LOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 14 luglio 2023

Anche nella giornata di oggi, venerdì 14 luglio 2023, è arrivato il momento di conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto, che mette in palio fino a 10 mila euro! Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, al quale è seguito il sorteggio dei 5 simboli vincenti per questo gioco.

Nonostante sia un concorso completamente gratuito, rimane piuttosto importante ricontrollare con cura l’esito dell’estrazione, per non rischiare di gettare nella spazzatura una schedina potenzialmente vincente. Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, i simboli vincenti sono riportati anche dal sito ufficiale del gioco, oppure da quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, ecco i simboli, con i relativi numeri, vincenti nel Simbolotto di oggi: il Lupo (21), il Baule (14), l’Elica (33), il Soldato (12), la Risata (19).

Oggi, venerdì 14 luglio 2023, si terrà un nuovo appuntamento extra con l’estrazione del Simbolotto, che da tradizione segue e dipende dal gioco del Lotto. Si tratta, appunto, di un’estrazione aggiuntiva che è stata indetta al fine di raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Emilia Romagna, devastata dal maltempo. Insomma, oltre ad essere una buona occasione per portarsi a casa qualche importante premio, si tratta anche di un buon modo per fare una buona azione.

In palio nel Simbolotto, come ogni volta, ci sono fino a 10mila euro che attendono qualsiasi giocatore riesca ad indovinare tutti e 5 i simboli, con i relativi numeri, estratti in serata! Piazzare la propria scommessa in questo gioco, e tentare la fortuna, è veramente facilissimo ed alla portata di chiunque. Per farlo, infatti, basterà piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, avendo però cura di selezionare le ruota promozionale del mese, che per tutto luglio sarà quella Nazionale. Inoltre, il Simbolotto è anche un gioco completamente gratuito, perché basterranno i soldi scommessi nell’ambito del Lotto.

SIMBOLI IN RITARDO NEL SIMBOLOTTO

Insomma, partecipare al Simbolotto è completamente gratuito, ma il gioco è riservato a chi scommette sulla ruota in promozione. Tuttavia, l’aspetto leggermente negativo della gratuità è che al giocatore non è data la possibilità di scegliere su quali simboli scommettere, ma sarà il sistema, ricevuta la giocata nel Lotto, ad assegnare 5 simboli casuali, stampandoli al fondo della schedina principale.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto occorrerà attendere la fine del viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, e fino ad allora, per ingannare l’attesa, possiamo recuperare rapidamente le statistiche su questo gioco. Per esempio, un buon dato è rappresentato dai simboli estratti meno frequentemente, riportati con meticolosità dal sito EstrazionedelLotto. Il simbolo più ritardatario sono i Fagioli (10) assenti da 29 giorni. Segue, poi, la Balestra (22) e il Piano (37) assenti entrambi da 20 giorni; le Braghe (8) che non si vedono da 15 estrazioni e le Nacchere (36) mancanti da 13 giorni. L’ultima estrazione del Simbolotto, quella di ieri, ha visto l’uscita di: la Festa (20), l’Ombrello (28), l’Anguria (31), la Culla (9), la Testa (34).

