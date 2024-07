Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 18 luglio 2024: numeri vincenti e simboli

Altri premi in arrivo con il Simbolotto, visto che oggi 18 luglio 2024, come ogni giovedì, è in programma una nuova estrazione di numeri vincenti e relativi simboli, dopo l’appuntamento di martedì. La speranza di chi partecipa al gioco abbinato al Lotto è ottenere il primo premio, quello che può valere 10mila euro, ma ci sono altre vincite in ballo, quindi non lasciate nulla al caso. A tal proposito, è importante avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per partecipare al concorso, quindi partiamo dal presupposto che il Simbolotto è un gioco gratuito in cui non va scelta la combinazione, perché quando giocate al Lotto basta scegliere la Ruota del mese in promozione, quella che viene individuata con un simbolo, “S”, che nel caso di luglio è quella Nazionale.

In questo modo, una volta effettuata la giocata al Lotto, il sistema assegna una cinquina di numeri e simboli che viene stampata sulla schedina di gioco. A questo punto non dovete far altro che attendere l’estrazione del Lotto, perché quando è in corso si tiene anche quella del Simbolotto.

QUANTO SI VINCE CON L’ESTRAZIONE AL SIMBOLOTTO

Quando arriverà il momento della verità, quello in cui scoprire se la vostra schedina è fortunata o meno, non dovrete far altro che confrontare la combinazione di numeri e simboli estratti con quelli presenti sulla vostra giocata del Simbolotto. Così potrete capire se avete indovinato i simbolotti e in tal caso quanti, perché questa è una informazione importante in chiave premi. Facciamo l’ipotesi di un importo di giocata di un euro per capire come sarebbero strutturate le vincite: nel caso in cui la corrispondenza sia totale, vincereste 10mila euro, mentre se fallite l’impresa per un solo simbolotto allora la vincita è di 50 euro.

Al gioco abbinato al Lotto si può ottenere un premio anche centrando 3 numeri e simboli, in tal caso ottenendo 5 euro, ma lo stesso vale per il 2, con cui invece la vincita di un euro. Ora che avete le idee chiare su come si gioca e quanto si vince al Simbolotto, non ci resta che augurarvi buona fortuna in vista della nuova estrazione di oggi.











