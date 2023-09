Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 22 settembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 22 SETTEMBRE 2023, CACCIA AI PREMI

Nella giornata odierna si terrà il terzo appuntamento settimanale con l’estrazione del Simbolotto, il gioco basato sui simboli associato a Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Infatti, segue ogni settimana le quattro estrazioni del Lotto, al quale è legato a filo doppio, e dopo l’appuntamento odierno vi sarà un’ultima estrazione domani, sabato 23, prima di una pausa che durerà fino al prossimo martedì, quando verrà aperto un nuovo ciclo settimanale.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 21 settembre 2023

L’estrazione del Simbolotto, lo ricordiamo, mette in palio fino ad un massimo di 10mila euro, in attesa di coloro che riusciranno a centrare tutti e 5 i simboli vincenti. Non solo, perché vi sono anche numerosi altri premi in attesa dei giocatori leggermente meno fortunati, che vanno da un massimo di 50 euro con 4 simboli, ad un minimo di 1 euro come premio di consolazione con 2 simboli centrati. Piazzare la propria scommessa nel Simbolotto, inoltre, è completamente gratuito e richiede semplicemente ai giocatori di piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, ma selezionando la ruota in promozione mensile, che nel corso di settembre è quella di Palermo.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 21 settembre 2023

SCOPRI I SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Insomma, partecipare all’estrazione del Simbolotto è gratuito, ma di contro i giocatori dovranno fare i conti con un piccolo limite. Infatti, non si potranno scegliere in autonomia i propri simboli validi per la scommessa, ma sarà il sistema ad assegnare una cinquina scegliendola in modo casuale una volta ricevuta la giocata nel Lotto promozionale, stampandola sul fondo della schedina principale.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto occorrerà attendere fino a questa sera, quando verranno sorteggiati i simbolini dopo il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Per cercare di ingannare l’attesa, però, possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da tempo mancano nelle estrazioni serali. Partendo dai ricordare che ieri sono stati estratti il Lupo (21), la Gatta (3), l’Italia (1), il Piano (37) e l’Uccello (35), si è riconfermato il principale ritardatario del Simbolotto la Sfortuna (17), ormai assente da 73 giorni. La seguono, poi, la Scala (45) con 45 assenze; la Rondine (45) che non si è vista per ben 43 giorni; il Baule (14) a quota 42 assenze e l’Ombrello (28) che non si è fatto vivo per 42 giorni consecutivi.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 19 settembre 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA