Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 24 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Torna oggi – venerdì 24 maggio 2024 – il mini appuntamento con la Dea Bendata della fortuna per l’estrazione del Simbolotto, fedele amico e compagno di viaggio del Lotto, sempre al suo fianco in ognuno dei suoi quattro concorsi settimanali (prima che ve lo chiediate ve lo ricordiamo noi: si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato) per aumentare le vostre chance di successo! Peraltro nel Simbolotto – che potremmo anche definire, senza nulla togliere ai suoi premi, un gioco secondario – non dovrete fare alcuno sforzo, ma semplicemente sedervi comodi ad aspettare che la ruota della fortuna giri a vostro favore portandovi uno dei suoi quattro premi.

Se vi stese chiedendo di quali cifre parliamo, è presto detto, perché si tratta di un premio massimo da 10mila euro (per il quale, ovviamente, vi servirà indovinare tutti e 5 i simboli fortunati) per poi scendere a 50, 5 e 1 euro con quattro o meno simboli sulla vostra schedina. Qualcuno potrebbe essere confuso da quel singolo euro in palio nel Simbolotto, pensando che magari non valga neppure la spesa per la scommessa, ma qui arriva la parte più interessante perché in realtà voi non dovrete spendere assolutamente nulla per tentare la fortuna con una scommessa!

COME FARE A GIOCARE AL SIMBOLOTTO: TUTTE LE (SEMPLICISSIME) REGOLE

E allora come si fa a giocare al Simbolotto, basta presentarsi in ricevitoria, chiedere e tornare a casa con la schedina? Ovviamente (e verrebbe anche da dire purtroppo) la risposta non è così semplice perché c’è un chiaro regolamento che dovrete seguire. L’unico modo per partecipare, infatti, è giocare una qualsiasi cifra e combinazione – anche 1 solo euro su 2 numeri casuali – nel Lotto, cercando la ruota in promozione indicata con la lettera ‘S’, per i prossimi giorni – oggi incluso – associata a quella di Milano. Una volta piazzata la scommessa lottifera, nella schedina troverete anche i vostri 5 simboli del Simbolotto, scelti in modo del tutto casuale ed automatico dal sistema!

Prima di lasciarvi vi ricordiamo anche un’ultima regole fondamentale di questo gioco: i premi che potreste vincere (inclusi i 10mila massimi) sono indipendenti da quelli del Lotto e se da un lato potreste non vincere alcuna somma, dall’altro la serata potrebbe svoltarvi in maniera del tutto inaspettata! Questo è il bello del Simbolotto: è gratis, semplicissimo e, soprattutto, molto molto fortunato; non perdete tempo e correte in ricevitoria perché la finestra del concorso sta per chiudersi, almeno fino a domani.











