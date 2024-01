SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 26 Gennaio 2024

SIMBOLOTTO: L’ESITO DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

È arrivato finalmente il momento scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, venerdì 26 gennaio 2024: chissà se i simboli e numeri giocati da qualche nostro lettore saranno quelli vincenti. In moltissimi ci provano ad ogni appuntamento. Le probabilità di vincita dei 10.000 euro, massimo premio in palio, secondo quanto comunica Lottomatica, sono di 1 su 1.221.759. È più semplice però per i premi minori. Per coloro che riescono a indovinare 4 numeri ci sono infatti in palio 50 euro. Una piccola consolazione di 5 euro invece per coloro che realizzano il 3 e di 1 euro per coloro che riescono a trovarne 2 dei 5.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 26 Gennaio 2024

Cosa è accaduto insomma nella ruota di Bari? Lo andiamo a vedere subito. Sono arrivati infatti i simboli e i numeri vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi, per cui andiamo a controllare una eventuale vincita. Per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, le modalità sono molto semplici. È sufficiente comparare con attenzione il contenuto della vostra schedina con quello decretato dall’urna a Roma. Ecco l’esito del sorteggio: il Naso (16), l’Amo (23), l’Anguria (31), le Forbici (39), il Lupo (21).

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10elotto, oggi Giovedì 25 gennaio 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI VENERDì 26 GENNAIO 2024: RICCHI PREMI IN PALIO

Il weekend si sta avvicinando, ma prima di dargli il benvenuto c’è ancora una estrazione del Simbolotto, il concorso che va di pari passo con il Lotto, in programma oggi, venerdì 26 gennaio 2024. In palio, come sempre, ci sono 10.000 euro, ma anche dei premi di consolazione. Il tutto a un costo veramente minimo, dato che è sufficiente un solo euro per partecipare. Ricordiamo allora quelle che sono le modalità. Non si deve fare altro che emettere una schedina del Lotto nella ruota di riferimento, che per questi ultimi giorni del mese è quella di Bari. Dopo di ciò, in fondo al documento rilasciato, appariranno cinque simboli, scelti casualmente. Essi dovranno essere corrispondenti a quelli emessi dall’urna per festeggiare. Se lo sono soltanto in parte, si vince un piccolo riconoscimento.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 25 gennaio 2024

Il concorso in questione non dà la possibilità di scegliere i simboli da giocare. Nonostante ciò, nell’attesa di scoprire l’esito dell’estrazione di oggi del Simbolotto, possiamo andare a leggere le statistiche aggiornate, che sono comunque interessanti per i più fedeli giocatori. Per quanto riguarda la classifica dei ritardatari, la vetta resta occupata dal simbolo de La Prigione (44) con 41 assenze, rincorsa da Il Lupo (21) con 40 assenze. Più lontano, al terzo posto, c’è La Luna (6) con 20 assenze. Passiamo ora alla classifica dei frequenti del Simbolotto. Non è cambiato decisamente nulla rispetto alla scorsa estrazione. In testa c’è Il Cerino (18) con 96 apparizioni, seguito da Il Diamante (29) con 94 apparizioni e dalla coppia composta da La Gatta (3) e Il Soldato (12), entrambi a quota 92. Non resta dunque che aspettare ancora qualche istante prima di scoprire se avete vinto o meno nell’appuntamento odierno!

© RIPRODUZIONE RISERVATA