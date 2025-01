Eccoci arrivati anche oggi al cospetto del sempre attesissimo appuntamento con la Dea Bendata che è pronta a condurci – dopo i sorteggi del trittico di giochi associati al Lotto che si sono già tenuti e che trovate nell’articolo linkato qua sotto – alla scoperta dei cinque simbolini vincenti del Simbolotto associati ad un pool di ricchi premi che speriamo finiranno nelle tasche di qualcuno di particolarmente fortunato tra voi carissimi ed affezionati lettori: come sempre vi ricordiamo che per vincere qualcosa dovrete indovinare almeno un paio di simboli, ma il bottino più interessante sarà riservato solo a chi avrà indovinato tutta la cinquina!

Per incassare l’eventuale premio mi basterà tornare nella ricevitoria Sisal in cui avete piazzato la vostra scommessa e la cosa più interessante è che non sarà neppure necessario aver indovinato i numeri del Lotto per rientrate tra i vincitori; ma ora vi lasciamo subito ai numeri e ai simboli vincenti di oggi, venerdì 3 gennaio 2025, del Simbolotto che sono: Naso (16), Funghi (43), Ragazzo (15), Piano (37), Elmo (26).

Con il Lotto che oggi – venerdì 3 gennaio 2025 – ci terrà compagnia a partire dalle ore 20 con la sua sempre ricchissima estrazione (che giusto a titolo informativo, vi ricordiamo che seguiremo in un altro apposito articolo assieme anche al 10eLotto e al Superenalotto), tornerà anche l’immancabile appuntamento con il Simbolotto: il simpatico e colorato gioco basato sui simboli della Smorfia Napoletana che ogni settimana, in ognuno dei sui quattro appuntamenti settimanali, segue fedelmente il Lotto dandovi la possibilità – certamente unica nel suo genere – di portarvi a casa un ricco bottino senza che dobbiate pagare nessuna scommessa aggiuntiva; tutto purché decidiate di piazzare un’iniziale scommessa nel sempre ricco concorso lottifero!

Partendo proprio dal rendervi noto come funziona il Simbolotto, ci teniamo a ricordiamo che le scommesse saranno valide solo nel caso in cui in primissimo luogo giocherete una qualsiasi combinazione (che da regolamento può essere di un solo numero, oppure di dieci senza nessuna reale differenza) nel Lotto scegliendo tra le 11 la ruota promozionale che per tutto gennaio sarà quella di Bari: a quel punto – poi – dovrete scegliere l’importo da puntare e sia che optiate per un euro (il minimo) o per 200 (il massimo, intervallati da step da 50 centesimo l’uno) parteciperete anche in automatico al Simbolotto senza dover pagare nessun tipo di maggiorazione!

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL SIMBOLOTTO: QUANTO SI VINCE

Per dirla in altre parole – insomma – la giocata al Simbolotto è totalmente gratuita dato che di fatto la vostra puntata servirà a finanziare la scommessa del Lotto, mentre d’altra parte (e questa è la cosa interessante) grazie ai simbolini e ai numeri che avete scelto personalmente potreste portarvi a casa la bellezza di sue differenti premi: quelli dell’appuntamento lottifero li abbiamo trattati nell’altro articolo citato prima; ma quelli di quest’altro concorso potrebbero arrivare a valervi la bellezza di 10mila euro nel caso in cui siate riusciti ad indovinare l’intera cinquina scelta dalla Dea Bendata, il tutto aumentando in relazione alla vostra scommessa fino ad un massimo di 2 milioni!