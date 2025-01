Arriva ad inaugurare questo nuovissimo anno il primo di tantissimi altri appuntamenti con il Simbolotto che si è appena lasciato alle spalle un ricco anno in cui abbiamo visto uscire decine e decine di premi piuttosto importanti per i più fortunati tra i giocatori che – forse perseverando – sono riusciti a vincere la sfida contro la Dea Bendata indovinando i simbolini vincenti estratti settimanalmente dopo gli appuntamenti fissi con il Lotto: giusto per sicurezza (anche se siamo certi che lo sappiate!) vale la pena partire dal sottolineare che anche in questo 2025 il Simbolotto si terrà puntualmente tutte le settimane ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, con le solite regole a cui siamo ben abituati e – soprattutto – con i premi tanti ambiti!

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO E TUTTE LE STATISTICHE TRA SIMBOLI FORTUNATI E SFORTUNATI

Giusto rapidamente, prima di entrare nel vivo del concorso odierno del Simbolotto vi ricordiamo che per giocare la prima (e di fatto unica) cosa che dovrete fare sarà scegliere innanzitutto una combinazione di numeri sui quali scommettere nel classico ed amatissimo Lotto: visto che rispetto allo scorso martedì 31 dicembre 2024 è – ovviamente – cambiato il mese, per voi carissimi lettori ed aspiranti vincitori è arrivato il momento di dimenticarvi per i prossimi 11 mesi la ruota veneziana dicembrina; scegliendo in fase di scommessa – da oggi e fino all’ultimo appuntamento di gennaio, già fissato per venerdì 31 – quella di Bari.

Visto che siamo certi che in qualche modo possa risultarvi utile o – quanto meno – interessante per la vostre scommesse del Simbolotto, oggi vorremmo riportarvi tutte le più importanti statistiche su questo amatissimo gioco, dicendovi che per esempio tra i simboli meno fortunati spiccano ancora i Fagioli (associati ai 10), seguiti dall’Anguria (31), dai Fughi (43), dal Ragazzo (15) e dal Buffone (41); mentre tra i fortunati – anche se l’ultima volta che l’abbiamo visto uscire era il 10 dicembre – spicca con la bellezza di 120 frequenze l’Elica (33), ma anche a pari merito con 117 presenze dal 2019 a questa parte il Diamante (29) e la Rana (13).