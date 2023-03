Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi martedì 28 marzo 2023

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 28 MARZO

Oggi, martedì 28 marzo 2023, si terrà la prima estrazione settimanale del Simbolotto, gioco abbinato al Lotto, con cui tornerà in scena anche giovedì e sabato. Come sempre, infatti, dopo le undici ruote del gioco a premi più apprezzato in Italia, arriva puntualmente l’ora dell’estrazione dei simboli che potrebbero fruttare ad un qualche fortunato giocatore ben 10mila euro, nel caso in cui ovviamente si centrino tutti e 5 i simboli vincenti!

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano/ Come sta? Nuovi controlli e…

I premi variano in base a quanti simboli del Simbolotto un giocatore centra, e per esempio con 4 indovinati si vincono 50 euro, che scendono ulteriormente a 5 euro nel caso siano 3 i simboli indovinati. Con due, infine, è previsto un premio di 1 euro, come consolazione per il giocatore quasi fortunato. Per partecipare a questa estrazione “extra”, inoltre, non si dovrà fare altro che scommettere sulla ruota in promozione del Lotto, che questo mese è quella di Firenze. Sullo scontrino verranno poi automaticamente stampati i 5 simboli del Simbolotto, che sono assegnati casualmente e non prevedono nessuna maggiorazione nel pagamento rispetto alla giocata del Lotto classica.

Covid originato nel mercato di Wuhan?/ "Prove scomparse da database a marzo 2020"

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Comprese le semplicissime regole del Simbolotto, in attesa che vengano fatte le estrazioni odierne, anche a soprattutto del Lotto, controlliamo rapidamente le statistiche sui simboli, utili per avere una sorte di previsione rispetto ai nostri simboli. In particolare, importanti sono i simboli ritardatari, ovvero che quelli che nelle ultime estrazioni si sono fatti vedere meno, o che non sono mai comparsi.

Il Simbolotto più in ritardo è la Pizza, associata al 24, che manca da ben 31 estrazioni. Segue poi anche l’Italia, con il numero 1 e con le sue 27 assenze. Al terzo posto dei ritardatari si trova, poi, il Quadro (ovvero il 40) che non si fa vedere da 25 estrazioni. Il quarto posto dei simboli in ritardo va al Ragazzo, associato al numero 15, che non compare da ben 23 estrazioni. Chiude la top five, invece, la Mela, che si abbina al numero 2 e che da 21 estrazioni ha deciso di non comparire. Gli ultimi simboli estratti sabato nel Simbolotto, invece, sono stati la Testa (34), il Cacio (30), il Caffè (42), il Soldato (12) e il Disco (32).

Biontech in perdita: crollata richiesta vaccini Covid/ Virata su quelli anti cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA