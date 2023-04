Simbolotto, Lotto: simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi, 6 aprile 2023

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DEL 6 APRILE

Torna oggi, giovedì 6 aprile, il secondo appuntamento settimanale con il Simbolotto, il gioco legato al famoso Lotto che mette in palio fino a 10mila euro! Chissà se questa si rivelerà una giornata fortunata per qualche giocatore italiano che potrebbe portarsi facilmente a casa il ricco montepremi. Per saperlo, come sempre, dovremo attendere fino a sera, in cui verranno fatte tutte le estrazioni odierne, compresa quella del Lotto.

GF Vip: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono innamorati?/ Gli indizi social

Per partecipare all’estrazione del Simbolotto non si dovrà far altro che piazzare una scommessa nel Lotto o nel Lotto Più, avendo però cura di scegliere la ruota promozionale del mese, che per tutto aprile sarà quella di Genova. Sulla schedina del Lotto, in fondo, verranno pubblicati anche i simboli associati a questa estrazione, con i loro relativi numeri, in modo completamente casuale, automatico e, soprattutto, gratuito! Controllando poi l’esito dell’estrazione del Simbolotto, dopo le 11 estrazioni del Lotto, sarà facile scoprire quanti sono stati indovinati, con i loro relativi premi, che dipendono anche dall’entità della scommessa fatta nel gioco principale.

Amici 22 Serale 2023/ Anticipazioni registrazione 8 aprile e eliminato: i cantanti di Arisa a rischio

SIMBOLOTTO: SIMBOLI RITARDATARI

Le possibili vincente al Simbolotto sono, insomma, determinate da quanti dei 5 simboli estratti corrispondono a quelli riportati sulla schedina, indipendentemente dall’ordine di uscita. Tutti e cinque indovinati, valgono 10mila euro, mentre se sono 4 quelli corrispondenti si portano a casa 50 euro. Tre simboli indovinati permettono di vincere 5 euro, mentre con solamente 2 indovinati si vince un premio di consolazione di 1 euro.

Importanti, per tutti i giocatori del Simbolotto, sono anche le statistiche associate al gioco, che in particolare si concretizzano nei simboli estratti meno o più frequentemente. Guardando alla classifica dei simboli ritardatari, al primo posto da tempo troneggia l’Italia, associata all’1 che non compare da 31 estrazioni. Segue, poi, il Quadro (ovvero il 40), in ritardo di 29 estrazioni, marcato stretto dal Ragazzo (il 15) con le sue 27 assenze. Chiudono la top 5, invece, la Mela (2) con 25 assenze e la Ranboloyyoa (13) scomparsa da 24 estrazioni. L’ultima estrazione del Simbolotto ha visto, invece, uscire il Naso (16), il Baule (14), l’Amo (23), il Buffone (41), la Festa (20).

Alfonso Signorini, annullata la festa post GF Vip/ "Preoccupato per Berlusconi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA