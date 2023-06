Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, martedì 13 giugno 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: OGGI 13 GIUGNO 2023 NUOVO CONCORSO

Nuova settimana, nuova estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto, gioco associato al Lotto, per oggi martedì 13 giugno 2023! Manca ancora un po’ di tempo al momento del sorteggio perciò, se non sapete di cosa stiamo parlando oppure se non avete avuto occasione di capire come si partecipa, possiamo dedicarci a un rapido riepilogo. Per prendere parte a questo concorso, che si svolge ogni settimana il martedì, giovedì e sabato, non dovete fare altro che scommettere sulla ruota del Lotto associata al mese corrente. In questo caso, essendo a giugno, dovrete puntare sulla ruota di Napoli.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 giugno 2023, i numeri vincenti

Una volta effettuata la vostra scommessa, riceverete sul vostro scontrino in modo automatico e gratuito una combinazione di cinque numeri e simboli – sui 45 disponibili – generata in modo casuale al momento della giocata. Parliamo ora di premi. Che cosa si vince al Simbolotto? La vincita massima, quella si acchiappa azzeccando la cinquina fortunata al completo, vale 10.000 euro. Con quattro numeri o simboli portate a casa 50 euro, con tre 5 euro e con due vi aggiudicate un premio di consolazione pari a 1 euro. In questo gioco, non conta l’ordine in cui i simboli e i numeri compaiono sulla vostra schedina, purché combacino con quelli sorteggiati!

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 10 giugno 2023

SIMBOLI E NUMERI IN RITARDO DEL SIMBOLOTTO

C’è ancora tempo prima di scoprire come sarà andata l’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto di oggi, quindi approfittiamone per dare un’occhiata alle statistiche degli ultimi concorsi! Partiamo dai ritardatari, che fanno disperare gli scommettitori più affezionati: in testa alla classifica abbiamo L’Italia (1) con 21 assenze a parimerito con il Naso (16). Subito dietro ecco la Balestra (22) con 20 ritardi e poi il Disco (32) con 19 assenze.

Quali potrebbero essere invece i favoriti, cioè i numeri e i simboli frequenti nel Simbolotto? In testa, com’è sua abitudine da diverse settimane, abbiamo ancora una volta il Diamante (29) con 84 presenze, seguito a stretto giro dalla Gatta (3) con 80 partecipazioni. Sull’ultimo gradino del podio ecco il Cerino (18) con 79 estrazioni alle spalle. Al di fuori del podio, troviamo l’Elica (33) con 76 presenze.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 10 giugno 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA