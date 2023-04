Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 27 aprile

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI DOPO IL LOTTO

Ritorna ancora una volta il classico appuntamento settimanale con il Simbolotto, che ricordiamo essere estratto tre volte a settimana, subito dopo il Lotto, a cui è strettamente associato. Questo gioco mette in palio un premio massimo pari a 10mila euro, che verrà assegnato a chiunque riesca ad indovinare tutti e 5 i simboli fortunati, che si scopriranno appunto dopo che verranno completate le 11 estrazioni delle ruote nazionali del Lotto.

Il Simbolotto, infatti, è strettamente collegato al Lotto, da cui dipende e che è un requisito fondamentale per accedere all’estrazione dei simboli. Per giocare occorrerà piazzare una qualsiasi scommessa nell’ambito del gioco principale, avendo cura solamente di selezionare la ruote in promozione in quel determinato momento, che per tutto aprile ricordiamo essere quella di Genova. In fondo alla propria scommessa del Lotto, sulla stessa schedina, ad ogni giocatore verranno stampati anche 5 simboli assegnati casualmente, in modo completamente gratuito, con i quali si può partecipare al Simbolotto.

I SIMBOLI IN RITARDO DEL SIMBOLOTTO

Insomma, giocare al Simbolotto è semplicissimo e completamente gratuito, fatto che rende peraltro le eventuali vincite ancora più vantaggiose e piacevoli! A tal proposito, infatti, il regolamento del gioco prevede anche altri premi oltre ai 10mila euro, destinati a chiunque riesca ad indovinare tutta la sequenza vincente. Chi indovina solamente 4 numeri, si porta a casa 50 ottimi euro, che scendono a 5 per tutti coloro che ne indovinano 3. Come premio di consolazione per chi, infine, riesce ad indovinare solo 2 numeri, è previsto 1 euro.

Attendendo si scoprire i numeri vincenti di oggi del Simbolotto, recuperiamo anche l’utile statistica su quali simboli escono meno frequentemente. Il 26 aprile, in occasione dell’ultima estrazione, erano usciti: le Nacchere (36), i Funghi (43), la Balestra (22), la Prigione (44), la Pigna (38). Così facendo, è rimasto al primo posto dei simboli ritardatari il Quadro (40) che non si vede da 28 volte, seguito ancora dal Ragazzo (15) con le sue 36 assenza. Nella top five dei ritardatari del Simbolotto figurano, poi, le Braghe (8) assenti da 27 estrazioni, seguire dal Natale (25) con le sue 21 assenze e dalla Mano (5) che non si vede da 18 estrazioni.

