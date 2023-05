Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 13 maggio 2023

SIMBOLOTTO, OGGI NUOVA ESTRAZIONE DI NUMERI E SIMBOLI

Torna come ogni sabato l’ultima estrazione della settimana di simboli e numeri vincenti del concorso Simbolotto associato al gioco del Lotto per oggi, 13 maggio 2023. Per partecipare basta aver giocato al Lotto scommettendo sulla ruota del mese, in questo caso essendo maggio si tratta della ruota di Milano. A questo punto, per ogni schedina riceverete nello stesso scontrino una combinazione generata casualmente di 5 simboli, tra i 45 disponibili per questo gioco.

Tra poco avrà luogo l’estrazione delle undici ruote del Lotto a Roma e in questa occasione si procederà al sorteggio dei cinque simboli e numeri vincenti che decreteranno l’esito del Simbolotto. A questo punto, i premi che si possono vincere dipendono da quanti numeri e simboli avete indovinato, ma saranno indipendenti dall’ordine in cui sono stati estratti e dall’importo che avete deciso di giocare.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI RITARDATARI E DEI FREQUENTI

C’è attesa per l’estrazione dei simboli e dei numeri vincenti del Simbolotto, gioco associato al Lotto, di oggi sabato 13 maggio 2023. L’occasione è perfetta per restare aggiornati sull’andamento dei simboli nelle ultime estrazioni. Tra i numeri frequenti ritroviamo ancora una volta in testa il Diamante (29), apparso 84 volte, poi la Gatta (3) e il Cerino (18) con 77 sorteggi a testa. Stabile anche la situazione al di sotto del podio, dove troviamo i Topi (11) e l’Elica (33) ciascuno con 74 presenze.

Un’altra statistica da tenere d’occhio descrive i simboli ritardatari, alcuni dei quali potrebbero sorprendere i partecipanti a questo gioco abbinato al Lotto facendo la loro comparsa magari già nelle prossime serate! Le statistiche ufficiali del Simbolotto segnalano: il Quadro (40) che ormai ha accumulato 45 assenze, il Ragazzo (15) con 43 ritardi e poi ancora le Braghe (8) con 34 mancate estrazioni.

