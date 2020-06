SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti, estrazione 18 giugno 2020: i simboli di oggi

L’estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 18 giugno 2020, ci regala la nuova cinquina di numeri e simboli vincenti. Dopo l’appuntamento con quelli del Lotto, i riflettori si accendono su quelli del Simbolo. Ed eccola qui fresca di uscita la combinazione di numeri e simboli fortunati: 44 prigione, 21 lupo, 12 soldato, 10 fagioli, 1 Italia. Mentre voi vi preparate a controllare la vostra giocata, sperando che sia tra quelle vincenti di questo concorso, noi registriamo gli aggiornamenti per quanto riguarda la classifica dei numeri più frequenti. Al primo posto c’è l’Italia (1) con 21 estrazioni, mentre la Mano (5) segue con 19 concorsi. Il gradino più basso del podio è abbastanza affollato, visto che ci sono Culla (9), Uccello (35), Ragazzo (15) e Rondine (45), tutti e quattro con 18 estrazioni. A seguire poi ci sono la Sfortuna (17), Elica (33), Diamante (29), Cerino (18), Baule (14) e Maiale (4) che hanno 17 concorsi per quanto riguarda le frequenze. (agg. di Silvana Palazzo)

Il Simbolotto chiude la grande serata di estrazioni che si apre con quelle di Lotto e Superenalotto. Oggi in palio nuovi premi per chi indovina almeno due dei cinque numeri e simboli vincenti. Il più ambito resta quello riservato a chi indovina l’intera cinquina fortunata, visto che parliamo di 10mila euro. Il bottino, inizialmente previsto di 5mila euro, è stato raddoppiato visto il grande successo riscontrato dal Simbolotto. Cosa bisogna fare allora per partecipare all’estrazione di oggi, giovedì 18 giugno 2020? La procedura è molto semplice. In primis, bisogna effettuare una giocata al Lotto. Non una qualunque, ma sulla ruota in promozione per il Simbolotto. Si tratta di quella di Napoli per quanto riguarda il mese di giugno. Una volta fatto ciò, sulla schedina di gioco del Lotto viene stampata una cinquina di numeri e simboli che è quella da verificare dopo appunto l’estrazione del Simbolotto.

Non c’è modo, dunque, di scegliere la cinquina di simboli e numeri del Simbolotto, attribuiti automaticamente e gratuitamente dal sistema. Ma l’attenzione ai numeri e alle statistiche è comunque alta. E allora concentriamoci sui ritardatari in vista dell’estrazione di oggi. In vetta c’è ancora il Natale (25) con 29 assenze, a seguire il Quadro (40), che si piazza al secondo posto con i suoi 25 ritardi. Sono 21 invece quelli accumulati dalla Risata (19). Fuori dal podio Buffone (41), che condivide il quarto posto con l’Italia (1) avendo entrambi 20 assenze. Non si fa vedere da un po’ anche il Cacio (30), per la precisione da 18 appuntamenti. Ne ha disertati 13 invece il Caffè (42). È davanti alla Scala (27) che invece non si fa vedere da 12 estrazioni del Simbolotto. A completare la top ten ci sono due simboli che hanno collezionato lo stesso numero di assenze: si tratta della Luna (6) e delle Braghe (8), che mancano da 11 estrazioni.



