SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri vincenti e simboli, oggi 7 marzo 2020

I numeri del Simbolotto non si sono fatti attendere. L’estrazione ci ha regalato una nuova cinquina, quindi mettetevi comodi per controllare la vostra giocata. E allora scopriamo i numeri e simboli che sono stati estratti in abbinamento alle giocate sulla ruota di Firenze. La cinquina è composta da: 20, 29, 40, 13 e 33. Con uno sforzo di fantasia possiamo provare a cercare un senso nell’accostamento dei relativi simboli. Pensiamo al 20, che corrisponde alla festa. In questo caso è facile immaginare che sia legata ad una vincita al Simbolotto. Il diamante (29) o il quadro (40) potrebbero essere invece idee per eventuali regali da fare con una parte della vincita (o tutta nel caso del primo oggetto). E poi ci sono la rana e l’elica, che possono essere simboli ai quali dare un nuovo significato in caso di vincita, se non dovessero ancora averlo per voi. Quel che conta è aver indovinato i numeri vincenti del Simbolotto… (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER LE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO LOTTO: COME E QUANTO SI VINCE

Si rinnova l’appuntamento con la fortuna grazie all’estrazione del Simbolotto. Anche oggi, dopo Lotto e Superenalotto, tornerà protagonista la lotteria nata lo scorso 18 luglio. E lo farà con una nuova cinquina di numeri e simboli fortunati. La giocata è frutto di una combinazione casuale di 5 numeri-simboli sui 45 disponibili, che è automaticamente abbinata ad ogni giocata del Lotto effettuata su una determinata ruota, che nel caso di marzo è quella di Firenze. La combinazione casuale viene riportata sullo scontrino della giocata del Lotto, che quindi va controllata anche dopo l’appuntamento con questa estrazione, al termine della quale scatta infatti quella del Simbolotto. La procedura prevede che un’urna movimentata elettronicamente faccia fuoriuscire automaticamente i simboli vincenti. Questi vengono quindi comunicati e dunque così avrete la possibilità di controllare la vostra giocata.

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO LOTTO: COME E QUANTO SI VINCE

Giocare al Simbolotto non ha prezzo: la partecipazione all’estrazione è gratuita. Non bisogna dunque aggiungere alcuna somma oltre a quella che destinate per il concorso del Lotto. Al massimo si possono aggiungere le vincite. A tal proposito, è bene sapere che le vincite sono determinate moltiplicando il premio in palio secondo la corrispondenza dei simboli estratti. Quel che conta è indovinare almeno due numeri vincenti. Se i numeri estratti indovinati sono due il premio è pari a 1,086956 volta la posta, col 3 il premio è pari a 5,434782 volte la posta, invece col 4 il premio è pari a 54,347826 volte la posta. Se c’è corrispondenza dei cinque simboli presenti sullo scontrino con i cinque simboli estratti, il premio è pari a 5.434,782608 volte la posta. Tra le indicazioni importanti da dare c’è quella che riguarda la cinquina estratta: si vince a prescindere dall’ordine in cui vengono estratti i simboli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA