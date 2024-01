Simona Guatieri e Keita Balde, avviate le pratiche per il divorzio/ “Lui è stato infedele, ma Wanda Nara…”

Simona Guatieri e Keita Balde, matrimonio al capolinea per “adulterio”

Dopo più di 5 anni d’amore, il matrimonio tra Simona Guatieri e Keita Balde sembra essere giunto realmente ai titoli di coda. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera – che cita il giornalista argentino Juan Etchegoyen – sarebbero state avviate le pratiche per il divorzio e alla base ci sarebbero questioni di infedeltà. Pare inoltre che, seppur in maniera indiretta, abbia avuto un ruolo nella vicenda anche Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi.

Durante la trasmissione “Mitre Live”, il giornalista Juan Etchegoyen avrebbe dunque confermato il divorzio imminente tra Simona Guatieri e Keita Balde, ex calciatore di Lazio e Inter. Come riporta il portale, il fattore scatenante sarebbe stata l’infedeltà del centravanti. Ma cosa c’entra Wanda Nara in questo scenario? Di fatto nulla; la vincitrice di Ballando con le stelle non ha mai avuto un flirt con l’attuale tesserato dell’Espanyol. “E’ iniziata la pratica di divorzio per adulterio; lui è stato infedele alla moglie con diverse donne. Ma Wanda nara non è nella lista, anzi…”.

Divorzio Simona Guatieri e Keita Balde: il ruolo ‘di riflesso’ di Wanda Nara

L’unico collegamento tra Wanda Nara e l’imminente separazione tra Simona Guatieri e Keita Balde sarebbe dunque – come riporta il Corriere della Sera – la falsa voce di un flirt tra l’argentina e il calciatore emersa alcuni mesi fa. Nonostante l’indiscrezione venne presto confutata, pare sia valsa come goccia fatale per far traboccare il vaso spingendo la compagna del calciatore ad indagare sulla sua condotta extraconiugale.

Sarebbe dunque emersa – come racconta il portale, che fa riferimento alle rivelazioni di Juan Etchegoyen – una sorta di lista di Simona Guatieri con tutte le “scappatelle” di suo marito Keita Balde, dove ovviamente non risulta esserci il nome di Wanda Nara. Ciò che la giovane ha trovato sui dispositivi del calciatore ha però spinto in un’unica direzione, ovvero quella del divorzio che ormai sembra prossimo ad essere definito anche nelle sedi legali.

