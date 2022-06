Simona Izzo “Invecchiare mi fa girare le p*lle!”/ “Ricky Tognazzi? Litighiamo sempre”

Simona Izzo è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Dedicato”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Autieri e Gigi Marzullo e andata in onda nel pomeriggio di sabato 4 giugno 2022. Dopo un emozionante ricordo di Ugo Tognazzi, padre di suo marito Ricky, l’attrice ha parlato dell’emozione di essere nonna, asserendo che avere un nipote è una emozione speciale e, “nel caso di Alice, si è trattato davvero della figlia femmina che non ho avuto. Mi sono ritrovata questa bambina tra le braccia che ero giovanissima e mi sono emozionata. Mentre un figlio ti contesta per crescere, un nipote non lo fa, perché non deve emanciparsi da te”.

A seguito di un simpatico siparietto con il marito, fatto di battute continue e di sorrisi da innamorati, Simona Izzo non ha nascosto come la loro relazione sia attraversata quotidianamente da tensioni e scontri: “Litighiamo dal mattino alla sera, lui è troppo ansioso. Ha sempre paura di arrivare in ritardo”. Ricky Tognazzi ha confermato: “Sì, ma perché sono cresciuto in collegio, dove bastava presentarsi con cinque secondi di ritardo che scattava subito la nota”.

SIMONA IZZO: “HO UNA PARTE DI PASSATO MOLTO FORTE NELLA MIA VITA…”

Nel prosieguo della sua ospitata nell’ultima puntata stagionale di “Dedicato”, su Rai Uno, Simona Izzo ha tenuto a precisare di avere “una parte di passato molto forte nella mia vita che lavora per continuare a raccontare le storie, e un presente e un futuro ricco di ragazzi e allievi che vogliono imparare il nostro mestiere, visto che noi per loro siamo ormai diventati dei vecchi maestri”.

Certo, “l’invecchiamento mi fa girare molto le p*lle, però se osservo le mie amiche che non hanno avuto figli, vedo che non riescono a essere contemporanee alla loro età. Chi, invece, vede crescere i figli, vede il tempo che passa e ne ha la percezione. Cos’ho fatto quando ho visto per la prima volta Ricky Tognazzi? Gli ho detto: ‘Sei mio’ e gli ho iniziato a dire che secondo me non era felice”.

