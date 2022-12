Simona Izzo: “La vita è troppo lunga per un matrimonio”/ “Papà un manipolatore…”

Rossella e Simona Izzo sono state ospite del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Forse non tutti sanno che le sorelle Izzo sono delle storiche doppiatrici di attrice hollywoodiani: “I miei amici mi chiedevano di fare la segreteria telefonica con la voce di Kim Basinger”, ha esordito Simona. Poi Rossella ha aggiunto: “I nostri genitori non si aspettavano due gemelle, mia mamma ha avuto le doglie quando eravamo settimine, improvvisamente nasco io. Poi hanno chiamato nostro padre (Renato Izzo, grande doppiatore ndr) che stava facendo una trasmissione in diretta e gli dissero che ero nata io, e poi tre quarti d’ora dopo è uscita Simona”.

“Poi papà è arrivato a casa – ha continuato – e gli hanno detto che eravamo in due e non ha avuto un mancamento, peggio… non ha parlato per due o tre giorni”. E ancora: “Simona vulcanica anche da piccola? Si era vulcanica ma era pigra, non si metteva neanche le scarpe, gliele mettevo io e tutt’ora le faccio il fiocco alle scarpe perchè non lo sa fare. Parlavo io al suo posto, facevo i compiti al suo posto, suonavo al suo posto”.

SIMONA E ROSSELLA IZZO: “NOSTRO PADRE UN MANIPOLATORE”

Poi Simona Izzo ha preso la parola: “Noi abbiamo dato il primo bacio lo stesso giorno a 100 metri di distanza l’una dall’altra. Poi ci siamo viste e ci siamo dette che è stato come baciare una lumaca, non ci era piaciuto molto”. Poi Simona Izzo ha svelato un aneddoto curioso sulla sorella: “Il 26 agosto io avrei dovuto partorire 15 giorni dopo, ma mia sorella mi disse di andare dal parrucchiere perchè il giorno dopo avrei partorito: alle 23:25 sono andata in clinica con le doglie. Abbiamo sentito il nostro parto reciprocamente”.

Sul padre: “Era un manipolatore vero, come quasi tutti gli uomini. Papà aveva fatto credere a tutte che erano le preferite”. Sul Natale: “Quest’anno siamo solo 36 – ha preso la parola Rossella – perchè Fiamma (altra sorella dnr) è fuori dall’Italia, quindi c’è un tavolo in meno, c’è di tutto, una famigliona allargata”. Le 4 sorelle hanno scritto tutte insieme un libro: “Siamo riuscite ad amare molto, poi a smettere di amare, la vita è troppo lunga per un unico matrimonio perchè si è sempre felice. Un solo marito non sbaglia”. Poi Rossella ha aggiunto: “Nove divorzi? Ce ne è uno nell’aria quindi Ricky Tognazzi stai attento”.











